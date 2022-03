BESNA SAM, LJUTA I POVREĐENA ZBOG MILIJA! Viki Miljković zaratila sa kolegom iz žirija, ovo joj se nikako nije svidelo!

Zvezde Granda donele su nove turbulentne događaje, ovoga puta između Viki Miljković i Aleksandra Milića Milija.

Naime, mali sukob nastao je kada Mili nije dao nijedan glas kandidatkinji iz tima VIki Miljković, Aleksandri Dabić.

- Prošle godine kada je Dabićka birala između Milija i mene, odabrala je mene i on to neće moći nikada da joj oprosti, nikad joj ne daje glas! To se zove osvetoljubivost. Mili ti si takav - bila je ljuta Viki, dok joj je Mili ponudio opkladu.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

- Kod nje je veći problem bila druga pesma, svaki put joj je "frknuo" glas. Imala je greške u obe pesme pa nije bilo za šest glasova. A što se tiče toga što Viki kaže da ja nikada nisam glasao za Aleksandru, evo ako jesam Viki mi dođe 100 evra, je l' može - predložio je Mili.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

- Ma Mili daću ti ja svakako 100 evra, ako ti treba, da ti pozajmim, častiću te. Besna sam na Milija, ljuta i povređena, ali sad je sve gotovo - odgovorila mu je odmah Viki, dok je takmičarka potvrdila da je samo jednom dobila njegov glas.

Inače, prilikom nastupa Aleksandre Dabić i dueliste Martina Nedeljkovića, zapevao je ceo žiri, posebno Snežana Đurišić, kojoj su kolege uputile komplimente kada je pustila glas.

- Mnogo, bre, Snežo dobro pevaš ženo! Bravo Snežo - dobacivale su kolege dok je pevala staru i dobro poznatu "Mito, bekrijo".

foto: Printscreen/Zvezde Granda

Kurir.rs

