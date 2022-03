ŠOK POTEZ ZETA JASNE ŠEKARIĆ! Egipćanin nestao nakon skandala, PREPUCAVAO se sa OLIMPIJKOM i ženom, a sada URADIO OVO! (FOTO)

U domaćoj javnosti nedavno je kao bomba odjeknula vest da je ćerka Jasne Šekarić Lea Šekarić pobegla iz Egipta i svog supruga i sa ćerkom došla u Srbiju.

Njen muž Sajed Abubakr bio je očajan zbog toga što je uradila i na sve načine pokušavao je da vrati svoju ćerku u njegovu rodnu zemlju. Naime, on se u više navrata oglašavao za medije, a sada se odlučio na šok potez.

Na njegovom Instagram nalogu postojale su fotografije sa njegovom ćerkicom i Leom, a nakon celokupnog skandala koji se dešavao u prethodnom periodu on je odlučio da sve fotografije obriše.

Pored toga, on je prestao da se oglašava na mrežama povodom ove situacije, a da li je odustao od ćerkice i Lee, ostaje nam da saznamo.

I dok se on ne oglašava, ponosna baka Jasna Šekarić ušiva u sunčanim danima sa unukom.

Ona je na svom Instagram profilu objavila fotografiju sa Kalemegdana i pokazala kako uživa sa Leinom ćerkicom.

Podsetimo, on se nedavno za Kurir oglasio povodom tvrdnji supruge da ga je njena porodica finansirala i da je od njih tražio 75.000 evra kako bi se odrekao njihovog deteta.

- Poslali su mi pre neki dan vesti iz srpskih medija da je Lea izjavila da sam tražio 75.000 evra da se odreknem svih zakonom zagarantovanih prava kada je dete u pitanju. To što ona radi je strašno, to je sve velika laž. Ja tako nešto nikad nisam rekao. Rekao sam joj da mi pošalje tih 75.000 evra jer sam za godinu i po dana potrošio taj novac na nju. Zbog nje sam izgubio svoju kompaniju za animaciju i zabavu i sav moj novac. Sve sam uradio zbog nje, potrošio sam sav novac iz banke na nju i ostao u minusu. Tražio sam joj da mi vrati novac, a ako neće da mi vrati te pare, ja ću doći u Srbiju da vidim moju ćerku. To je sve. Neka me blokira, nek radi šta hoće, ali ja želim svoj novac nazad. Nek ostanu gde hoće, ali neka mi vrate moj novac kako bih mogao da dolazim da viđam moju ćerku. Imam dokaze za sve što pričam - započeo je svoju priču Mado King.

Egipćanin kaže da su majka i ćerka imale ogromne prohteve i da ih je svaki dan vodio u šoping i u restorane.

- Taj novac sam potrošio, jer kad je Lea ostala trudna, ja sam prestao da radim. Imao sam ušteđen novac za budućnost, tako da sam taj novac trošio na njih. Iznajmljivao sam stan, svakog dana sam ih vodio u restorane, u šoping. Godinu i po dana je bilo tako, svaki dan. Sve što je želela je kupovala. Kad je Jasna došla u Egipat, i na nju sam trošio mesec dana svaki dan, sve sam joj hirove ispunjavao. U redu je što sam davao svojoj ženi, ali zašto bih plaćao bilo šta mojoj tašti? Rekao sam joj da je trudna i da ostane kod kuće, da to nije njen problem i da ću se ja pobrinuti o svemu. I tako sam potrošio svu moju ušteđevinu. Ja sam im kupio i karte za Srbiju - otkrio je Sajed.

