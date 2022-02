ZET JASNE ŠEKARIĆ SE OGLASIO POSLE PRIČA DA JE IMAO MOŽDANI: To je BIZARNA LAŽ, hoće živog da me sahrane! Otkrio šta je ISTINA

Nakon drame u porodici Lee i Jasne Šekarić zbog Egipaćnina Sajeda Abubakra, koji tvrdi da mu je oduzela ćerku, navodno je njegova porodica saopštila je da je imao moždani udar i da je kritično, a sad se za Kurir oglasio sam Sajed i tvrdi da nema brata i da se on odlično oseća i da mu je sve namešteno.

"To je bizarna laž da sam imao moždani udar i da sam kritično. Ne zna kome tako nešto može da padne na pamet. Nije mu jasno ko to radi i smišlja. Hoće živog da me sahrane. Nemam nikakvog brata i sve je laž", javio se Kuriru Egipćanin, kojeg je ova vest o njegovo zdravstvenom stanju veoma uznemirila.

"Kunem se Bogom, uradiću se za svoju ćerku. Ko želi da mi veruje, može da mi veruje, ko ne zeli neka se j*be. Ne mogu da verujem da je neko tako nešto izmislio", dodao je još Sajed.

"Ima čak i izveštaj policije šta sam radio juče. Ne mogu da razumem kako je neko toliko bolestan da tako izmišlja. Mislim, pretpostavljam ko stoji iza toga, ali da neću o tome da pričam trenutno", rekao nam je Sajed.

Podsetimo, za srpske medije se oglasio navodno brat Sajeda Abubakra, koji tvrdio da je on imao moždani udar i da se nalazi u bolnici. Njegov brat je takođe poslao i fotografiju koja je navodno nastala u bolnici, a na kojoj je nesrećni Egipćanin.

- Moj brat mi je rekao da ispričam vama šta, ako mu se nešto desi. Moj brat je završio juče na intezivnoj nezi, zbog moždanog udara. Rekao mi je da ima poslednju želju da prenesem za njegovu suprugu Leu, da njen muž i otac njenog deteta želi da je vidi pre smrti poslednji put u njegovom životu. Vi znate da je Lea mog brata blokirala i vi ste mu jedina nada da ova poruka bude dostavljena do Lee - izjavio je Sajedov brat za portal Republika.rs.

Egipćanin je tvrdio da je na samrti i da jedino što želi jeste da vidi ćerku, a kao što smo videli, on je ukrao sliku od drugog muškarca u nadi da prevari naciju i da ponovo vidi ćerku.

Međutim, pomenuta fotografija koja se pojavila zapravo je nastala 2020. godine od nepoznatog nesrećnog mladića koji je bio u saobraćajnoj nesreći.

