ZOLINA MAJKA UZVRATILA UDARAC MILJANI KULIĆ! Bosa odgovorila na optužbe da je LJUBAVNICA i LOŠA MAJKA, donela i ODLUKU!

Bosa Čolić, majka učesnika "Zadruge" Lazara Čolića Zole, oglasila se nakon brutalnih uvreda na njen račun od strane nesuđene snaje Miljane Kulić.

Temperamentna Nišlijka udarila je na Bosino majčinstvo, te Zoli sasula u lice da su njegovoj majci partneri bili uvek bitniji od rođenog deteta, sada se Bosa oglasila za Pink.rs.

- Sve sam to pročitala, nemam to na šta reći, MIljana kao Miljana, lupa bezveze. Svi mogu da provere ko je Bosa Čolić, kako sam ja othranila svoje dete, a kako ona svoje... Ona svoje maltene ne viđa! Miljana je poslednja koja to može pričati - priča Bosa, a odmah se osvrnula i na Miljanine navode, da je izbacila sina na ulicu kako bi imala komfor sa partnerom.

- Sve što kaže, laže, to radi iz nemoći. Ne zna šta će... Lazar ima samo mene u životu, ona zna da njega najviše boli kada udara na mene. Ali, mene to više ne dotiče. Ranije me je povređivalo, one prve godine, a sada me ne dotiče nijedan njen komentar. Svi znaju ko sam ja, a takođe svi znaju ko je ona. Pitajte sve u Derventi ko je Bosa Čolić, ja sam borac! A Miljana... Ona je zaboravila da je na televiziji, da nismo zaboravili sve što je radila.

Na pitanje kako bi reagovala kada bi došlo do Zolinog i Miljaninog pomirenja, Bosa je otkrila:

- Svog se deteta nikada neću odreći, ali nju nikada neću prihvatiti posle takvih reči koje je rekla na moj račun. Nikada više ne bismo funkcionisali... A pristup mom detetu nikada ne bi mogla da mi zabrani - zaključila je Bosa.

Podsetimo, Miljana je tokom rasprave sa Zolom iznela niz optužbi na račun njegove majke.

- Ona je poslednja koja sme da priča o meni. Poslednja je koja sme da priča o mom majčinstvu, zato sam i rekla da je ku*va. Ti odlično znaš ko ti je majka! Ona nije pričala ni sa svojim ocem, a ni majkom, baš zato što je bila ljubavnica i zato što se ku*vala. Sve dokaze imam i argumente. Zato ona tebe istera iz kuće, da bi imala svoju slobodu sa je*ačem! Tvojoj majci je bio ku*ac preči od tebe, zato si takav kakav jesi. Dođe ti baba i stavi ti 500 evra da bi ti mogao da se kockaš - ispričala je Miljana.

