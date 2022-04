JEZIVO! Miljanin dečko RAZBIO glavom ogledalo, lupao sve po kući, preklinjali da prestane, a evo šta je Kulićka radila (VIDEO)

Nenad Macanović, dečko Miljane Kulić, sinoć je u "Zadruzi" jako udarao glavom u ogledalo zbog svađe sa svojom devojkom.

Naime, Nenad je sve vreme udarao glavom u ogledalo koje je na kraju popucalo. Razbijao je po kući, dok ga je voditelj molio da prestane sa tim.

- Nenade, molim te kao Boga izađi odatle. Nenade, molim te samo izađi i smiri se. Sve možete da rešite ljudski. Izađi i poslušaj mene - vikao je voditelj Milan Milošević, dok je Nenad unezvereno šetao po prostorijama "Zadruge".

Miljana Kulić je sve vreme nemo posmatrala ovu scenu u kolicima.

Podsetimo, Nenada su sinoć pogodile Miljanine reči za crnim stolom.

- Nemam ništa u planu, činjenica je da nisam normalno. Smatram da je mojim roditeljima i ljudima koji me podržavaju loše zbog ovoga što ja radim. Nenad i ja smo tri meseca zajedno, da sam znala da će do ovoga da dođe, nikad ne bih ušla sa Nenadom u rijaliti. Ovo je zatvoren prostor koji me je poremetio, mnogo mi je loše, nije mi lako, ne znam šta ću sama sa sobom, upala sam u takvu depresiju, razmišljam, razgovaraću posle "Igre istine" i sa Nenadom i Sa Zolom - kazala je Miljana.

Nakon njenog izlaganja Nenad je napustio Belu kuću i onesvestio se, a zadrugari su mu pritrčali u pomoć.

