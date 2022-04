NENAD SE ONESVESTIO KAD JE MILJANA RASKINULA SA NJIM! Bebica izleteo iz Bele kuće, pa se SRUŠIO KAO SVEĆA posle Kulićkinih reči

Tokom "Igre Istine" Milica Veselinović postavila je pitanje Miljani Kulić.

- Miljana, šta se izdešavalo sa Nenadom i da li si se pomirila sa Zolom? Čula sam da ćete imati razgovor, šta imaš u planu što se tiče Zole?

- Nemam ništa u planu, činjenica je da nisam normalno. Smatram da je mojim roditeljima i ljudima koji me podržavaju loše zbog ovoga što ja radim. Nenad i ja smo tri meseca zajedno, da sam znala da će do ovoga da dođe, nikad ne bih ušla sa Nenadom u rijaliti. Ovo je zatvoren prostor koji me je poremetio, mnogo mi je loše, nije mi lako, ne znam šta ću sama sa sobom, upala sam u takvu depresiju, razmišljam, razgovaraću posle "Igre istine" i sa Nenadom i Sa Zolom - rekla je Kulićeva.

- Da li Nenad zaslužuje da se muči toliko? - pitala je Milica.

- Niko ne zaslužuje da bude povređen i da se muči ako to nije to - dodala je Kulićeva.

- Nenade - dozvali su zadrugari Bebicu.

- Nenade, volela sam te, znaš da sam te iskreno volela, ušla sam u rijaliti, poremetile su se neke stvari. Nisi zaslužio da se ovo desi, smatram da treba da ideš svojim putem - rekla je Miljana.

- Okej - odgovorio je Nenad.

- Žalosno, gleda ga i smeje mu se - dobacili su zadrugari.

- To je iz nemoći, sva se tresem. Smejem se iz nemoći, to je to. Kad nije digao ruke posle razvoda, neće ni sada, pričala sam svuda sa njim. Ljudi budu godinama u braku, pa prevaziđu sve - odgovorila je Kulićeva.

Bebica je napustio Belu kuću i onesvestio se, a zadrugari su mu pritrčali u pomoć.

