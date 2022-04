NEMAM NIŠTA PROTIV PROSTITUCIJE, DEVOJKE SE BORE ZA PARČE HLEBA! Đani šokirao izjavom: Najviše bih voleo da se to legalizuje!

Folker Radiša Trajković Đani i njegova supruga Slađa Trajković obavili svoju građansku dužnost i glasali.

- Uglavnom subotom radimo, zato sam morao ranije da se vratim da glasam. Sinoć smo bili u Zagrebu, hvala dragom Bogu, narod je živnuo vratio se osmeh na lice. Sve je bolje sad. Uloga dede mi je najlepša uloga, za dan-dva mi se porađa snajka, mali Lav dolazi, samo nek ide na veselje - priča Đani u emisiji "Premijera - vikend specijal".

foto: Printcsreen/Premijera

- Ja glasam svake godine! Ma kakvi za dva dana da se porađa, snaja je u devetom mesecu, ali kad se dogodi dogodi. Tako je organizovao žurku ranije kada sam ja trebala da se porodim, jer je trebao da radi. Đanijeva posla. Uloga bake me izmenila, to je nešto najlepše - dodala je Slađa.

Slađa je nedavno izvadila bubreg zbog kancera, a sada je otkrila kako se oseća posle nekoliko meseci:

- Dobro je hvala Bogu, kao što vidite super sam, sve je prošlo kako treba. Nikakve simptome nisam imala, slučajno sam otkrila. Đani je savršen deda, nije bio tu kad su rasla naša deca, sad je tu da nadoknadi - zaključila je Slađa.

- 13. juna ženim sina, tada pravimo svadbu", rekao je Đani.

Folker se osvrnuo i na elitnu prostituciju o kojoj bruji javnost ovih dana:

- Ja nemam ništa protiv prostitucije, ja to podržavam, devojke se bore za parče hleba. Ja bih najviše voleo da se to legalizuje. Imaš ljudi bez žene kojima treba sek*, svako radi za sebe, ja podržavam to iskreno - zaključio je Đani.

foto: Printcsreen/Premijera

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 Slađana, zbogom: Đani se obratio ženi iz Dubaija okružen golim zadnjicama