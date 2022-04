PEVAO JE BUKVALNO SAMO ZA DVA ČOVEKA U KLUBU: Sloba je doživeo DEBAKL, a evo zašto je angažovao OBEZBEĐENJE

Sloba Radanović otkriva da je na početku karijere pevao pred dvoje ljudi u klubu!

- Dešavalo mi se da na nastupu imam bukvalno dva čoveka za stolom! To je bilo kada sam tek počinjao da se bavim ovim poslom. Bez obzira na to, ja sam se ponašao kao da je ispred mene dve hiljade ljudi. Uvek dajem sve od sebe, bez obzira na to za koliko ljudi pevam - kaže Radanović i dodaje da mu se nikada nije desilo da otkaže nastup. - Pevam i kad imam visoku temperaturu. Nikad ne bih pobegao sa nastupa ili ga otkazao ako se loše osećam. U tom slučaju bih se dobro naspavao, pa onda izašao pred publiku. Pa i da sam mrtav bolestan, mogao bih dva sata da pevam bez pauze. Dešavalo mi se da za mesec dana odradim i po 20 nastupa. Onda mi padne imunitet i bude mi loše, ali nastupe nikada ne otkazujem.

Slobu smo pitali zbog čega je nedavno angažovao obezbeđenje i čega se to plaši. - To su ljudi koji me voze i brinu da bezbedno stignem od tačke A do tačke B. Moje obezbeđenje su moji prijatelji. Oni su tu da reaguju ako pojavi 30 ljudi koji žele da se slikaju sa mnom, a ja nemam vremena jer mi počinje nastup. Nikoga se ja ne plašim - tvrdi pevač, koji je u petak nastupio na Zlatiboru na Konekt mjuzik festu.

Radanović je nedavno doživeo neprijatnost na nastupu kada mu je jedan obožavalac ponudio novac za zajedničku fotografiju.

- Dečko mi je prišao držeći u ruci telefon i pare. Tražio je da se fotografiše, ali ja za to nikada ne bih uzeo novac. Zato sam mu odgurnuo ruku i rekao da neću pare - priča naš sagovornik.

Jelena i ja planiramo puno dece Sloba se 14. februara oženio dugogodišnjom devojkom Jelenom, sa kojom planira veliku porodicu. - Voleo bih da imamo puno dece. Maštam o velikoj porodici, da svi budemo složni i na okupu. Ponosan sam što sam nedavno kupio kuću u prelepom kraju Beograda. U komšiluku mi je Miroslav Ilić, ali još se nismo sreli - priča Radanović. foto: Printscreen

