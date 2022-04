ZVEZDA GRANDA PROGOVORILA O PREPISKAMA SA SLOBOM RADANOVIĆEM: Boli me što se baca ljaga na mene! SVE JE ISTINA!

Nakon porodičnog gubitka nekadašnja učesnica "Zvezda Granda" Lejla Zahirović vratila se na scenu. Ona je nedavno uzdrmala javnost priznanjem da se dopisivala sa Slobom Radanovićem dok je bio u vezi sa Kijom Kockar, a sad je rešila da konačno stavi priču na skandal koji je prati od početka godine.

Za Grand Online otkrila je šta se zaista dešavalo sa Slobom, ali i koje posledice trpi zbog javnog priznanja.

- Sloba mi jeste pisao, ali ničeg nije bilo između nas. Momak je sad oženjen i ne bih da stvaram neprijatne situacije, ali sve što se pisalo je istina. Naravno, nije smo čuli posle toga. Taj skandal je bio pre pet, šest godina i kako sam se vratila na scenu tako se i on ponovo aktivirao. Kako je krenulo to sa pesmom, tako se sve to vratilo, ali nema veze, svi imamo nešto iza sebe po čemu smo prepoznatljivi - s osmehom kaže i otkriva koliko je to uticalo na njenu muzičku karijeru.

- Da je taj skandal doprineo pregledima na Jutjubu i nije, ali da su ljudi obratili pažnju na mene jesu. Ima malo negativnih komentara, gde ljudi pišu da sam bila sa oženjenim, ali to nije istina. Sloba je tad bio u vezi sa Kijom i tek nakon godinu dana od toga se oženio. Samo me malo boli što se baca crna mrlja i ljaga na mene, a on je tad bio bio u vezi, a ne u braku - istakla je Lejla.

