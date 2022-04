MORA DA SE OTKRIJE KO SU ELITNE PROSTITUTKE, MNOGE SU ZAŠTIĆENE: Jeremićeva patila zbog žena koje su napredovale preko KREVETA!

Jovana Jeremić već je obrađivala aferu "elitna prostitucija", a potom apelovala na otkrivanje prostitutki i iz drugih branši, ne samo među pevačima i rijaliti zvezdama.

Voditeljka kaže da mora da se otkrije ko su žene koje se bave prostitucijom.

- Mora da se otkrije ko su elitne prostitutke, jer se one pod parolom nekog zanimanja bave najstarijim zanatom na svetu. Nemam ništa protiv prostitucije, neka se odmah legalizuje, neka postoji, ali to je prostitutka. Ne želim da se priča samo o rijaliti zvezdama, želim da se otvori pitanje elitnih prostitutki i u voditeljstvu, novinarstvu, politici... Neke žene koje rade taj posao, zaštićene su. Nisu najgore samo devojke koje su u rijalitiju - kaže Jovana i dodaje:

- Ja sam tu aferu pokrenula pre dve i po godine, to je prva afera koju sam pokrenula, pa je Tanja Savić došla kao druga... To je moja uloga u društvu, da pokrećem stvari koje drugi ne žele, jer ja ne želim da budem u tom košu. Uložila sam svoje zdravlje, čast i ugled da bih bila ovde gde jesam, na Pink su me doveli rezultati i ne želim da budem u takvom košu. Ja sam patila dugo godina zbog takvih nekih, koje su na taj način napredovale, preko kreveta.

