NISAM HTELA DA PRIČAM, ALI ETO! ZALJUBLJENA SAM: Aleksandru Mladenović povezivali sa Šabanovim sinom, ona sad progovorila o DEČKU!

Voditelj emisije insistirao je da Aleksandra Mladenović prizna da li ima dečka što je ona, nakon serije njegovih pitanja, i učinila.

Pevačica je rekla da je htela to sakrije od javnosti.

- Mislila sam da ne pričam ali što da ti ne kažem, eto zaljubljena sam! - priznala je Alekandra, da bi odmah nakon toga usledilo i ono najvažnije pitanje o stupanju u brak.

- Neću sad da se udajem, još sam mlada, prvo karijera i posao. Moram da radim bre - odbrusila je voditelju.

foto: ATA images

Međutim, Žika Jakšić nije mogao da ostane imun na njenu izjavu te joj poručio da pod hitno poradi na tome da ostane u drugom stanju.

- Kad zatrudniš, realno možeš da pevaš do 4. meseca i to ti je jedno godinu dana pauze. Sad ima puno posla oko leta, znači tu već možete u maju da se angažujete, pa ostaneš trudna u septembru pa tamo da se porodiš u martu, dok se oporaviš to je jun i u julu počneš da radiš - isplanirao je Žika u Mladenovićkino ime.

- Evo da odradim sezonu pa ćemo da vidimo! Žiko, još je na probnom testu, prvo moram da vidim da li je pravi - pravdala se Aleksandra.

foto: Printscreen/Zvezde Granda Specijal

Kurir.rs/K.Đ/Grandonline

Bonus video:

00:04 Aleksandra Prijović u šetnji sa mužem Filipom