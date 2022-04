IMAM MAČKU, SA NJOM ĆU OSTARITI KAO LEPA LUKIĆ: Zlatićeva nasmejala sve pričom o svom ljubavnom životu, jedan SAVET nije poslušala

Pevačica Dragica Zlatić tvrdi da je uvek spontana te da često ne mari da li će da se "izlane" pred kamerama, a do srži je iskrena i kada je u pitanju ljubav.

Zlatićeva kaže da će na kraju završiti kao njena starija koleginica Lepa Lukić.

- Uvek i u ljubavi kažem šta mislim, pa se posle pet sekundi ujedem za jezik. Joj, ja što volim da istrtljam svašta i da kažem ono što mislim i ono što ne mislim, ali se uzdam u to što ljudi koji me poznaju shvate da ja to tako ne mislim. Baš moj prethodni partner mi je uvek pričao da zna da ne mislim sve ono što sam mu rekla. Dobro je da je ukapirao da ja ne mislim sve što kažem inače bi sigurno mislio da sam poremećena - priznala nam je Dragica te dodala da svaki savet voli da čuje, ali ne uvek i da primeni.

- Kad god sam slušala iskusnije žene i starije od sebe uvek su mi govorile da neke stvari ipak treba zadržati za sebe, ne treba muškarci sve da znaju - rekla je.

Ljubavni život pevačice intrigira mnoge, a na iznenađenje jačeg pola Dragica je priznala da još uvek nema partnera.

- Na ljubavnom planu se ništa ne dešava, pauza jedna duže vreme s obzirom na to kako sam zadnji put prošla mislim da će ovaj put biti duže (smeh), ali ja sam navikla na to. Pre ove veze sam bila dve godine sama, videću, ne znam, ako se desi desiće se, kao što mi se i prošli put desilo kao grom iz vedra neba, valjda će i sada. Ako se baš ne desi šta ću, imam mačku pa ću sa njom ostariti kao Lepa Lukić - našalila se pevačica.

Iako ne krije da bi volela da na ljubavnom planu cvetaju ruže, priznala je da je jedna stvar posebno plaši.

- Pre neki dan sam baš pričala sa nekim, čini mi se sa kolegom koji mi je rekao da kada si u braku sve postane neka rutina i da je seksualni život u braku katastrofa, zapravo ne katastrofa nego da nije toliko čest. Zamislite on se oženio pre samo tri godine, pa ja neću nikada da se udam, ne interesuje me - iskrena je Dragica.

