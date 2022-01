NE VOLIM LEPE! SAMO DA GA JA NE IZDRŽAVAM I DA NIJE MAMIN SIN Zvezda Granda otkrila uslove za dečka, a od udvarača je jedva BRANE!

Pevačica Dragica Zlatić otkrila je detalje o muškarcu koji bi joj ispunio srce.

O Dragičinom ljubavnom životu dosta se pisalo u medijima, a iako još uvek nije pronašla srodnu dušu, njen prijatelj pevač Milan Mitrović tvrdi kako je često brani od udvarača kojih ima na pretek, prenosi Grandonline.

foto: Printscreen

- Još da joj nađemo frajera da je udamo (smeh). Da smo mi mirni, da ne moramo da je branimo na svirkama. Ona kada peva, ja nekad moram da stojim ispred nje jer ljudi ne mogu da odole. Od silnih udvarača nije izabrala još nikog, ali rešićemo i to, naći ćemo princa - rekao je Mitrović, koji je sve zasmejao odgovorom na pitanje kakav muškarac pristaje Dragici.

- Ja sam se oženio (smeh) - našalio se on, a zatim se uozbiljio.

- Treba da bude tu u svakom momentu za nju i naravno pre svega dobar čovek.

Oboje su se složili kako javnim ličnostima nije lako da pronađu prave partnere jer vladaju predrasude o njima, a zatim je Dragica odlučila javno da otkrije koje uslove ima za budućeg dečka.

- Ja baš nemam neke kriterijume, ne volim nešto lepe momke, manekenski građene... Svi misle da ja tražim prelepog milionera, što nema veze sa mozgom. Nisam zahtevna što se tiče muškaraca. Bitno mi je da bude dobar čovek, da me zasmejava i da radi nešto to mi je bitno, samo da nije da ga ja izdržavam. Nije bitno šta radi i za koliko samo da radi i da nije mamin i tatin sin, to ne podnosim - iskrena je bila pevačica.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ/Grandonline

Bonus video:

01:11 Dragica Zlatić u Pulsu Srbije o novom dečku