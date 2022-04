VADILI SU SE PIŠTOLJI, MORAO SAM DA SPUŠTAM GLAVU DA ME NE POGODI SNAJPER! Ivan Gavrilović o devedesetim, spomenuo prostituciju

Popularni pevač devedesetih godina i denser Ivan Gavrilović već decenijama unazad uspeva da održi taj duh godina kada je sve bilo drugačije. Pred našim kamerama Ivan je odlučio da progovori o devedesetim godinama, pa se dotakao današnje muzike i tekstovima istih.

- Kako da ne, ne znam ko je pevao o kokainu, ja to gledam ovako, svi klinci pate za tim, gledaju na taj period kao da je vau, heroji ulice, ti tekstovi ne mogu da proizilaze iz tog vremena, može da se peva o tome da je bilo skroz drugačije, ali da pevač i tome na današnji način, u ono vreme nije bilo tako transparentno, pogotovu o takvim momcima. Ne daj Bože da je rikošet prošao pored nekog od svih njih, a ne daj Bože da je rikošet ušao u nečije telo i da su se zamerili nekome, bio bi u gepeku!

O elitnoj prostituciji!

- Nije, bilo je drugačije, bilo je legalizovana prostitucija, bile su te javne kuće, pa si mogao da ideš. Nije bilo poznatih ličnosti, ako bi se saznalo ne daj Bože, bilo bi jako zeznuto, momci nisu voleli to, nisu bili pripadnici da se pale na to, nego bi ih vodili negde, zaključali, iživljavali bi se nad njima i ne bi dobili ni banke. Vreme se promenilo, muškarci su postali kao žene, ne smeju da priđu devojkama. Elitna prostitucija se proširila, počela je zloupotreba javnosti, to mi se ne sviđa, bilo bi lepo da se sve to, dobro je da ima neko ko se time bavi, kao vi novinari. Toga će uvek biti! Ja sam za legalizaciju, mnogo su te k**vetine bile anonimne, pričaju neku priču bezveze, sponzoruše. Sve ove sa spiska znam, ali nisam znao da se bave time, možeš samo da pretpostaviš - priča Ivan Gavrilović za S.telegraf i dodaje:

- Nisam retardiran da to koristim, valjda sam toliki šmeker, da mogu da popričam sa njom, pa ako popiješ korpu, popiješ korpu i to je to, idemo dalje.

O Južnom vetru, Milošu Bikoviću i Miodragu Radonjiću

- Kad su napravili Južni vetar, bilo im je neprijatno, ko nad je to drugačije, svi doživljavaju da su svi Maraš i Baća, klinci se primaju na to. Ne mogu oni da izvuku pouku, tu greška, svi hoće da budu Maraš i Baća, glupost! Sad i oni imaju problem kada glume, oni moraju sad da pričaju ,,Brate, tebra, imali smo šibanje", čemu to? Ako smo imali i to, ako sam ja doživeo to gde su vađeni pištolji u glavu, morao sam da spustim glavu da me ne pogodi snajper u to vreme, zar moramo mi da pričamo o tome, te sačekuše, to danas ima mnogo manje. To nisu heroji ulici, nego se sve vrti oko droge i tako dalje... Mene su voleli svi kriminalci, dešavalo se da budemo kod nekog gosti, posle 15 dana bude ubijen, odemo na sahranu kod njega i to je to. To su ozbiljen stvari i ti klinci treba da se mnogo manje lože, nisu šmekeri, da se ne izvaljuju sa nekim kajlama, nisi prošao ništa, voleo bi da je krimi džimi, ide budi, ali nemoj da pevaš.

