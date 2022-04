MARKO NIKAKO DA OPROSTI TAŠTI?! Luna i Anabela zakopale RATNE SEKIRE, a zet jednu stvar neće da joj DOZVOLI

Anabelu Atijas i Luna Đogani popravile odnos od kada se Đoganijeva porodila, a Anabela je opčinjena unukom i svaki slobodan trenutak koristi da bude sa njom. Naravno i Luna tek sad kada je postala majka, razume Anabelu i više joj ne zamera neke stvari iz prošlosti.

Najsigurnija je kada ćerku ostavi na čuvanje Anabeli, ali Marku Miljkoviću to navodno baš i ne paše.

"Marku nije drago kada Anabela čuva dete jer se boji da će je previše razmaziti. Sa svojom decom je bila stroga, znao se neki red, ali im je sve dozvoljeno. Baka joj ispunjava sve želje, a Marko misli da to neće dobro uticati na Miju. Rekao je Luni da skrene pažnju majci kako treba da se ponaša kada je sa njihovom ćerkom i da joj neke stvari ne dopušta. Ne želi sam da joj kaže jer misli da će ona to učiniti suptilnije, a i na ćerku neće da se naljuti. Marko ne želi novu svađu i dramu u porodici, ali plaši se da mu Anabela ne uništiti ćerku. Kad kažem uništi, mislim previše razmazi. Luna je mlada majka, i ona im dosta toga dozvoljava, dok je Marko zreliji i ume da postavi neke granice. Mia je njegova mezimica, ali ne može da radi šta hoće bez obzira na to što je mala. Smatra da je bolje da unajme školovanu dadilju nego da dete bude stalno sa babom kada Luna počne da nastupa i putuje. Sada je Anabela čuva samo dok Luna završava neke obaveze po gradu. Dete se uči od kada se rodi, a Marko ne želi da Miu vaspitava bilo ko drugi osim njega i Lune i kad joj on kao otac zabrani nešto, toga treba svi da se drže, i baba i tetka i ujak", otkriva izvor blizak Đoganijevima.

