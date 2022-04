PAPARACO Miljković i dalje ljut na taštu, neće da je vidi?! Luna uhvaćena u šetnji sa Anabelom! A evo od koga se još NIJE ODVAJALA

Otkako je postala majka, Luna Đogani gotovo da se ne odvaja od svoje naslednice Mije, pa svaki slobodan trenutak koristi kako bi prošetala s njom.

foto: Kurir

Naš paparaco uslikao je rijaliti zvezdu u jednoj takvoj po Novom Beogradu, gde stanove imaju mnoge estradne zvezde. Njoj je društvo pravila majka Anabela, koja je imala ulogu dadilje, pa je tako tokom šetnje nosila svoju unuku u naručju.

foto: Kurir

Ženski deo porodice se nakon izlaska iz automobila laganim korakom uputio ka šetalištu. Luna je za ovu priliku odabrala šarenu kožnu jaknu, koju je iskombinovala s farmerkama, belim patikama i tašnom u ciklama boji, dok se baka Anabela odlučila za jaknu i patike u bež boji. Njih dve su bile odličnog raspoloženja, a lepo vreme očigledno je prijalo i maloj Miji, koja je bila vrlo mirna u bakinom naručju. Ovo ne treba da čudi, jer je i sama pobednica "Zadruge" u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji otkrila da ćerku najradije ostavlja kod svoje mame kada joj je potrebno da je neko pričuva, dok je Anabela priznala da je najsrećnija kada može da pomogne ćerki.

foto: Kurir

Kada je Đoganijeva našla i adekvatno mesto za slikanje, dala je telefon majci, koja je tog popodneva imala i ulogu fotografa. Ona je više puta menjala poze naočigled brojnih prolaznika, što joj uopšte nije smetalo. Kada je konačno bila zadovoljna fotkama, njih tri su se uputile ka obližnjem parku u okviru luksuznog kompleksa.

foto: Kurir

Ipak, ono što je interesantno je da s njima u društvu ni ovog puta nije bio Lunin suprug Marko Miljković. Luna je i sama, samo sat vremena pre šetnje s majkom i ćerkom, na svom Instagram storiju postavila video iz automobila s Markom, koga ipak nismo videli tokom porodičnog druženja sa Anabelom, ženom i ćerkom. Podsetimo, zet i tašta nisu u dobrim odnosima još od učešća u rijalitiju, ali su dolaskom Mije na svet postigli kompromis. Kurir je već i pisao da se majka i ćerka uglavnom sastaju same, i to mahom u nekom kafiću ili kod Anabele u stanu u Filmskom gradu, i to sve zbog Marka.

foto: Kurir

Tako su i naše paparaco fotografije, samo još više, podgrejale priče, da Miljković i dalje nije u dobrim odnosima s taštom, iako je Anabela nedavno medijima ispričala da su sve svađe sa zetom sada iza njih i da je ljubav prema Luni i Miji pobedila.

foto: Kurir

Kurir.rs/A.Panić

Bonus video:

05:01 MARKO I LUNA NISU ŠTEDELI BAROVCE! Uputili im OŠTRE KOMENTARE, pa izdvojili favorita