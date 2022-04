NISAM IMAO DOVOLJNO ZNANJA, POGUBIO SAM SE! Bane Mojićević posle 18 godina priznao zbog čega se NAJVIŠE KAJE

Pevač Bane Mojićević proslavio se takmičenjem u prvoj sezoni "Zvezdama Granda" gde je odneo i pobedu 2004. godine, iako je posle toga napravio karijeru otkrio je da se zbog nekih stvari i dan danas kaje.

foto: Pritnscreen/Pink

- Pa možda samo što pojedine medijske trenutke nisam malo bolje iskoristio, medijsku pažnju i publicitet koji sam tad imao. Možda nisam imao dovoljno hrabrosti, znanja, ni iskustva... Šta sam znao sa 18 godina, posle pobede u "Zvezdama Granda" - rekao je pevač u emisiji "Grand magazin" i dodao:

- To je bilo medijski jako dobro za mene i veliki publicitet, a ja sam bio ono kao iznenadio me sneg u januaru. Tad sam se najviše pogubio jer sam glumio neke likove iz pop-rok muzike, a većinu pesama koje sam do tada radio bili su narodnjaci.

foto: Printscreen

