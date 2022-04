ANASTASIJA SA TRIBINA NAVIJALA ZA GUDELJA! Pevačica na stadion došla sa njegovom porodicom, a onda je usledio VELIKI ŠOK! (VIDEO)

Pevačica Anastasija Ražnatović odlučila je da podrži izabranika Nemanju Gudelja, budući da je njegov tim igrao protiv Real Madrida.

Pevačica je došla da prati utakmicu zajedno sa Nemanjinom porodicom, pa je na Instagramu objavila video snimak.

foto: Printscreen/Instagram

Na jednom od njih je pozirala sa Vanjom, Nemanjinom sestrom i Oliverom Gudelj, njihovom majkom.

Ražnatovićeva je objavila i fotografiju koja je nastala tik pred utakmicu, kada su se fudbaleri zagrevali pred meč.

Inače, Sevilja za koju je večeras igrao Gudelj izgubila je od Real Madrida 2:3, što je bio veliki šok za sve jer su vodili 2:0 na poluvremenu.

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, izvori bliski paru govorili su za Kurir.

- Porodica Gudelj je upoznala Anastasiju i oduševljeni su. S druge stane, Nemanja je samo jednom bio u Beogradu otkako su započeli vezu, i to jedan dan zbog obaveza koje je imao u reprezentaciji i nije stigao da upozna Ražnatoviće i Ocokoljiće. Ali to će učiniti krajem maja, kada dolazi u prestonicu. Znam samo da obožava Cecu. Iako je odrastao u Holandiji, on je uvek na zabavama poručivao njene pesme i ona mu je jedna od omiljenih pevačica. Nije ni slutio da će mu eto ona jednog dana biti tašta. Naravno, za sada je nezvanično, ali verujte, kako stvari stoje, vrlo je izvesno da će se čuti svadbena zvona. Nemanja je porodični čovek, bez skandala i mrlje u karijeri i životu, pa nemojte da se začudite da kroz nekoliko meseci na pevačicinoj ruci vidite prsten - rekao je naš sagovornik.

foto: Printscreen

Kurir.rs/M.M.

