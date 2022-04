GUDELJ NE MOŽE DA DOČEKA DA UPOZNA TAŠTU CECU! Evo kada Anastasija fudbalera dovodi u vilu na Dedinju, datum je SIMBOLIČAN

Anastasija Ražnatović (24) uplovila je u vezu sa fudbalerom Sevilje, Nemanjom Gudeljem (30) i upravo boravi kod njega u društvu članova njegove porodice.

Anastasija Ražnatović, koja je navodno odlučila da se preseli u Španiju kod Nemanje Gudelja, još nije mamu Cecu poznala sa dečkom. Popularna pevačica živeće na relaciji Sevilja-Beograd zbog toga što je fudbaleru teže da zbog obaveza prema klubu boravi u Srbiji.

- Anastasija i Nemanja se ne odvajaju otkako su se upoznali, a za njihovu vezu su znali samo porodica i najbliži prijatelji. Svi u njegovoj porodici su se obradovali kad su čuli da je s Cecinom ćerkom, već su je upoznali, bila je kod njega nekoliko puta, ali on zbog fudbala nije mogao da ode kod njenih. Pričali su pre nekoliko dana da bi se organizovali oko toga šta će za praznike, pa je i on rekao da je isto razmišljao kao Anastasija i da je najpametnije da za Vaskrs svi budu zajedno - priča izvor i otkriva da se Ceca raduje upoznavaju s obzirom na to da sportista prilikom posete Beograda nije imao vremena da ode u vilu u Ljutice Bogdana.

S druge stane, Nemanja je samo jednom bio u Beogradu otkako su započeli vezu, i to jedan dan zbog obaveza koje je imao u reprezentaciji i nije stigao da upozna Ražnatoviće i Ocokoljiće. Ali to će učiniti krajem maja, kada dolazi u prestonicu - rekao je izvor, a fudbaler je već sve izgleda isplanirao pa i to da Cecu upozna bas na Anastasijin rođendan, 25. maja.

