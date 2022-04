BOBA ŽIVOJINOVIĆ​​​​​​​ OTKRIO TAJNU IMPERIJE Svi su mislili da su Saša i Brena alfa i omega Granda a njegov novac stoji iza svega

stvorio je on sa svojim parama i intuicijom

Prošle godine sve je iznenadila vest da su Saša Popović, Lepa Brena i Slobodan Boba Živojinović rešili da prodaju "Grand" produkciju. Od tada se mnogo spekulisalo o tome ko je doneo tu odluku i koliko je profitirao. A kako su zbog poslovnog angažmana u "Grandu" Brena i Sale uvek bili u fokusu, prodaja je označena kao mudar potez njih dvoje, a onda je tajna Bobe Živojinovića isplivala na videlo.

Naime, on je otkrio da nikada nije imao potrebu da se medijski eksponira, a da iza osnivanja "Granda" stoji upravo on.

- Mislim da sam se ostvario kao teniser, kao muž, kao roditelj i to mi je sasvim dovoljno. Ono kad se mi šalimo o tome "muž Lepe Brene", ko stoji iza toga, stoji Boba Živojinović sa imenom, prezimenom, finansijama, edukacijama, poslom... I to jeste, mi jesmo porodica. Moji prijatelji znaju o čemu pričam, ostalo za javnost niti imam neke ambicije da se bavim javnim poslom. Sve što sam radio radio sam po intuiciji i pravio mojim parama. Ja sam osnovao "Grand" produkciju za dve nedelje - rekao je on.

Tajna Bobe Živojinovića isplivala je na videlo, a zatim je otkrio da njih dvoje sada već ulažu u neke nove projekte:

- Imamo nekoliko vrlo ozbiljnih projekata. Radimo ozbiljne investicije i na Zlatiboru, investiciju od skoro 50 miliona evra. Sad krećem investiciju i u Majamiju - zaključio je Boba posle prodaje "Granda", a kako se pričalo produkcija je prodata za 30 milona evra.

