ONI SU ZABORAVLJENI POBEDNICI! ZASIJALI U ZG I NESTALI SA SCENE: Predviđali su im velike KARIJERE, a NJIH DVOJE i danas DOMINIRAJU

Muzička takmičenja na našim prostorima postala su u poslednje dve decenije jedan od najčešćih načina na koji mladi talenti pokušavaju da se proslave i nađu svoje mesto na javnoj sceni, a jedno od njih je muzičko takmičenje "Zvezde Granda".

Ipak, mnoga imena koja su obećavala samo su nakratko zablistala na estradnom nebu, a skoro kao po pravilu uglavnom je najkraće trajao sjaj upravo onih koji su pobedili.

Svetlana Tanasković pojavila se kao najstarija takmičarka u četvrtoj sezoni takmičenja "Zvezde Granda" koje se emitovalo tokom 2008. i 2009. Mnogi muzički stručnjaci su njoj prognozirali blistavu karijeru zbog njenog vanserijskog glasa, međutim to se nije ostvarilo.

Po završetku takmičenja Big Mama, kako su je mnogi zvali, potpuno se povukla sa scene, a karijeru je nastavila "iza kamera".

foto: Printscreen

Darko Martinović pobednik je šeste sezone takmičenja "Zvezde Granda", međutim, iako su mu mnogi predviđali blistavu karijeru, on je gotovo nestao sa scene.

Nakon pobede Darko Martinović je snimio album prvenac, kao poklon od produkcije, ali nakon toga gotovo nestaje sa srpske muzičke scene i iz medija. Pojavljuje se ponekad u "Grandovim" emisijama.

- Mnogi misle da sam potpuno slep, ali vidim otprilike pet odsto.Vidim toliko da znam kada je dan, a kada noć. Kao klinac, kada sam počeo da se osamostaljujem, dolazilo je do nerazumevanja od strane mojih vršnjaka. Oni nisu mogli da shvate taj nedostatak i to što ja ne mogu da igram fudbal. Deca su umela da budu surova. Kasnije su me prihvatili i sada nemam nikakvih problema - rekao je on svojevremeno.

foto: Printscreen/Youtube

Mite Stoilkov i Ismail Delija nestali su nedugo nakon pobede. Mite se ponovo u „Zvezdama Granda” izdvojio pevačkim sposobnostima, čime je pokazao da još nije odustao od pevanja, a o Ismailu se malo toga zna, osim da povremeno nastupa.

foto: Printskrin/Prva

Branislav Bane Mojićević ušao je u istoriju kao prvi pobednik „Zvezda Granda”. Na početku je delovalo da će napraviti veliku karijeru, jer je konstantno nastupao i snimao pesme, ali se posle nekog vremena povukao i posvetio porodici, a samo se povremeno pojavljivao u javnosti. On i dalje peva i snima pesme, a karijeri je odlučio da se posveti punom parom posle nedavnog razvoda, pa obožavaoci od njega i dalje očekuju velike stvari.

foto: Tamara Trajković

Dušan Svilar je nedugo nakon pobede u trećoj sezoni nestao iz medija, otvoreno iznoseći stav da privatni život neće da deli sa javnošću, zbog čega svi imaju utisak da je nestao. Ipak, on se i dalje bavi muzikom i nastupa, a trenutno je više posvećen klasičnoj muzici. Početkom godine privukao ja pažnju javnosti ulogom koju je dobio u mjuziklu „Fantom iz Opere”

foto: Printscreen

U petoj sezoni Zvezda Granda trijumfovao je Stefan Petrušić, mladić iz Smedereva, koji danas radi u kancelariji pravnika kao pripavnik i pred kojim je karijera advokata. Ipak, još nije odlučio da li će zbog toga da digne ruke od pevanja.

foto: Printscreen/Youtube

Pobednik 10. sezone Ibro Bublin i dalje se aktivno bavi muzikom i snima nove pesme, pojavljuje se u emisijama „Granda” i pokušava da se probije na estradi, ali se do sada nijedna njegova pesma nije izdvojila kao hit.

foto: Printscreen

Aleksa i Riste su pobednici 11. sezone „Zvezda Granda”, ali od 2017. godine, kada je takmičenje završeno, nisu postigli zapaženiji uspeh. Perović, koji je pobedio zahvaljujući glasovima publike, posvetio se porodici jer je nedugo nakon takmičenja postao otac, dok Risteski snima pesme i spotove, ali se još nije istakao nijednim hitom.

foto: Printskrin

Anid Ćušić je trijumfovao u „Zvezdama Granda” 2018. godine i trenutno krči svoj put ka vrhu. Objavio je nekoliko pesama, a taman kada je imao velike planove, pandemija koronavirusa zatvorila je klubove, pa se njegovi fanovi nadaju da će uspeti da se izbori za svoju poziciju na zvezdanom nebu kada sve ponovo počne da funkcioniše kao i ranije.

foto: Damir Dervišagić

Samo Milica Todorović, pobednica druge sezone „Zvezda Granda”, i Darko Lazić, koji je trijumfovao u 4. sezoni, danas imaju uspešne karijere.

Iako je u početku delovalo da se Milica povukla, u poslednjih nekoliko godina redovno objavljuje pesme koje postižu veliki uspeh, a njen privatni život mediji u stopu prate.

Darko Lazić je odmah posle pobede krenuo da niže hitove koji su ga vinuli među velike zvezde domaće scene, a zbog skandala koji se već neko vreme nižu, redovno je tema domaćih medija.

foto: Kurir Televizija

