ĆERKA MI NIJEDNOM NIJE DOŠLA U ZATVOR DA JOJ NE OSTANU TE SLIKE U GLAVI! Rasta o HAPŠENJU, pritvoru, evo šta su mu roditelji rekli

Repre Stefan Đurić Rasta skinuo je nanogicu i izašao iz kućnog pritvora, a prethodno je četiri meseci proveo u zatvoru.

On je sada prvi put stao pred kamere nakon odslužene kazne i progovorio o periodu kada je bio iza rešetaka, ali i kako je provodio dane u kućnom pritvoru.

foto: Printscreen/AmiGshow

- Super sam, prijatno mi i možda najbolje u poslednjih dve godine koliko sve ovo traje. Istraga, čekanje, kućni pritvor... Imao sam tu sreću da su oko mene bili moji najbliži, tako da mi nije mnogo teško palo. Bio sam i sa ćerkom non-stop, to mi je jako prijalo. Ipak, volim Beograd, volim noć i prijalo mi je da izađem. Prvo što sam uradio jeste odlazak u studio, to je moja velika ljubav, morao sam da snimam odmah - otkrio je Đurić u "Amidži šouu", pa se osvrnuo na celu situaciju zbog koje je osuđen:

- Vidi, sve je već dobra poznata stvar, ali cela ta stvar oko mog podržavanja marihuane, jednostavno moralo je da se desi, da dođe do toga. Ovo može da mi bude samo za nauk, šta su prioriteti i šta trba staviti na prvo mesto. Ovo je jedna velika škola i shvatio sam da bi trebalo uvek da razmislim šta ću da uradim - ističe reper.

foto: Printscreen/AmiGshow

- Svetska zdravstva organizacija je skinula marihunu sa liste narkotika, verujem da će to i kad doći, da ćemo ići za svetom i da će sve to rešiti. Tokom boravka u kući, nećeš mi reći, gledao sam "Zadrugu". Odlučio sam da to uvedem kao dnevnu rutinu, znao sam bukvalno svaki detalj dešavanja tamo. Nikad to ranije nisam gledao, sad naravno i ne stižem, ali ne bi verovao da sam jedan period bio najveći fan "Zadruge" - priča Rasta, pa otkriva kakav je odnos imao sa ostalim zatvorenicima u zatvoru:

foto: Printscreen/AmiGshow

- Imao sam lep odnos sa ljudima, ljudi su se nekako sa mnom saživeli i proživljavali su za mnom tu kaznu... Svi smo zajedno pratili i dešavanja u vestima, bio sam par puta i tamo, to je svima bilo zanimljivo. Pisao sam i pesme, repovao sam ljudima u zatvoru, okupe se svi oko mene... Ima tamo raznih profila ljudi, bilo je tamo zajedničkih trenutaka koje ću zauvek pamtiti - kaže on.

Reper je istakao i da mu je taj period jako teško pao, jer su posete bile svedene na minimum, te da često nije viđao voljene ljude.

foto: Printscreen/AmiGshow

- Zaglavio sam tamo u doba korone, posete su bile svedene na minimum i bilo je teško, nemaš baš puno informacija iz spoljnog sveta. Majka mi je dolazila često, ona je jak lik i ona mi je uzor, nosili smo rukavice, imali smo vizire, to su bile baš emotivne posete, nema nikakvog kontatka. Majka je uvek tu bila u mom životu da drži stvari kako treba, dala mi je savete i rekla: "Šta je sine, tu si - gde si, nema druge". Sećam se da me je pitala da li sam propušio, jesam propušio u zatvoru - smeje se on, pa priznaje da ćerkica nije dolazila ga poseti:

- Sa njom se nisam viđao. Bio je zajednički dogovor da njoj ne ostavljamo te slike u glavi. Ona sada ima četiri godine i ona je bila moj najveći motiv da sve izdržim, da budem jak. Tara me je oplemenila.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:56 Rasta na slobodi posle 8 meseci kućnog pritvora