ŠAVIJA ZA S*KS TRAŽILA TELEFON OD 2.500 € Starleta za druženje s frajerom želela da dobije najnoviji AJFON! Isplivala ŠOK prepiska

Prethodnih nedelja afera prostitucija, koju je Kurir otkrio, uzdrmala je ceo region jer iz dana u dan isplivavaju imena javnosti poznatih dama za koje postoji sumnja da se bave najstarijim zanatom. Jedna od onih čije se ime pojavljivalo u medijima je i Nataša Šavija, nekadašnja učesnica "Parova".

Iako je preko advokata demantovala navode da naplaćuje seksualne usluge, naša redakcija je došla u posed njene prepiske s jednim dečkom u kojima se vidi da je on zove na druženje, a ona mu za to traži mobilni telefon.

Mi smo stupili u kontakt s tim dečkom (ime i prezime poznato redakciji), koji nam je ispričao kako je tekla njegova komunikacija sa starletom.

- Sa Natašom Šavijom sam bio u kontaktu do pre nekoliko meseci. Uglavnom smo komunicirali preko zaštićenih poruka na Instagramu i Signalu. U tekstualnim porukama sa njenog Instagram profila jasno možete da vidite kako traži na poklon mobilni telefon koji košta oko 2.500 evra u zamenu za druženje. Tako smo to nazvali, ali je jasno na šta se misli. Kao što je i sama istakla, ona najviše voli da dobija novac i skupe poklone, ali samo one koje ona traži kada joj trebaju - rekao je za Kurir dečko koji se dopisivao sa Šavijom, a onda objasnio kako je stupio u kontakt sa njom:

- Preko prijatelja sam stupio u kontakt sa njom. Otišli smo nekoliko puta na ručak, uvek su to bila luksuzna mesta sa visokim cenama. Videlo se da joj je veoma stalo da bude viđena na mestima koja su na dobrom glasu - zaključio je sagovornik koji je insistirao da se njegovo ime ne objavi. U prepiskama koje su dostavljene našoj redakciji vidi se kako Šavija traži Ajfon 13 pro maks.

- A možemo li da se družimo, ako me razumeš? - pisalo je u poruci upućenoj starleti. - Možemo, ako mi kupiš telefon - odgovorila je preko zaštićeih poruka na Instagramu koje se odmah brišu, nakon čega ju je mnuškarac pitao da li voli satove. - Ne volim satove. Volim pare, ništa ovako osim kada mi nešto treba kao telefon na primer - napisala je Šavija.

Pozvali smo i nekadašnju rijaliti učesnicu kako bi nam prokomentarisala ove navode. Ona je ostala zatečena našim pitanjem, bilo pa nam zbunjeno odgovorila:

- Ne znam zaista, ja sam preko svog Instagram profila prodavala stari telefon i tražila gde mogu da kupim novi pošto je u Srbiji problem naći ajfon 13 pro maks od jedan terabajt. Ne bih ništa dalje komentarisala dok ne vidim tu prepisku, ali sam sigurna da se radi o fotomontaži jer se ne sećam da sam ikome tražila telefon ili novac u zamenu za bilo šta, a posebno za druženje ili seksualne odnose - rekla je Nataša.

