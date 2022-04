SANDRA AFRIKA NIJE JEDINA NA METI MANIJAKA! Pretnje, napadi i zlostavljanja OVE PEVAČICE SU BILE ŽRTVE PROGONITELJA

Sandra Afrika

Najsvežiji slučaj uznemiravanja doživela je Sandra Afrika. Naime, Sandru Prodanović je u jednom restoranu na Novom Beogradu napao muškarac iz Osijeka.

On ju je uhodio godinu dana. Porukama joj je pretio da će je zaklati, a njenoj sestri da će joj ubiti decu ukoliko joj ne da Sandrin broj.

Zvao je svaki dan

- Dolazim u Beograd da ti polomim zube i ruke! Ako te sretnem na ulici, iskopaću ti oči... Ubiću te od batina, zaklaću te! Je*em ti mrtvu majku četničku, zadaviću te- samo su neke od poruka koje je L. R. iz Osijeka poslao pevačici.

foto: Nemanja Nikolić

Sandra za Informer priča da se prestravila kada se srela oči u oči sa svojim progoniteljem.

- Ušao je u restoran, prišao mi i pitao me da li znam ko je on. Odmah sam shvatila ko je i počela sam da vrištim! Strašno mi je bilo što je ispred mene osoba koja mi preti da će me zaklati! Ljudi koji su se zatekli u restoranu odmah su mi pritekli u pomoć. Srećom, manijak je ubrzo uhapšen - rekla je folklerka.