DRUG DARKA LAZIĆA IZNEO DETALJE: Sa njim je pričao 10 dana pred SKANDAL, Boža otkriva da li je pevač koristio NARKOTIKE

Pevač Darko Lazić potresao je region informacijom da je pod narkoticima završio u pritvoru.

On je divljao auto-putem, prekoračio dozvoljenu brzinu kretanja, i tom prilikom bio podvrgnut alkotestu i testu na drogu. Bio je pozitivan na kokain i imao je 0.91 promil alkohola u organizmu.

Juče tokom dana on je dao izjavu u policiji, nakon nekoliko sati je vidno neraspoložen i nervozan napustio ustanovu policijske stanice obrusivši novinarima i rekavši da je samo "malo više popio" takođe je izjavio da kod sebe neka dokumenta kao ni narkotike.

Ovom prilikom za Pink se oglasio njegov prijatelj i kolega Božidar Ristanović, poznatiji kao Boža Jones, koji je ispričao da se juče odmah nakon što je saznao da mu je prijatelj priveden čuo sa njim i otkrio u kakvom je sada stanju.

foto: Damir Dervišagić

- Čuli smo se juče na dva minuta, rekao mi je da ide kući i da je u haosu. Nije mogao da priča, verujem da mu nije bilo prijatno nakon što je video sve natpise i portale. On je čovek od krvi i mesa, svakome se desi da malo brže vozi i pogreši, ja ga ne osuđujem, što se tiče narkotika mislim da to nije istina. Dovoljno dobro ga poznajem da znam da sigurno ne bi ponovo grešku do pre tri godine. Pre deset dana smo bili zajedno, pričali smo vezano za moju pesmu koju treba da izbacim, on mi je dobar prijatelj i dosta mi je pomogao u karijeri - izjavio je pevač.

Boža je takođe prokomentarisao i Darkov ljubavni odnos sa pevačicom Barbarom Bobak, s obzirom na to da se poslednjih dana u medijima šuška da su oni svoju vezu "stavili na pauzu".

- Ona i ja nismo u dobrim odnosima, tako da ne bih komentarisao ovu temu. Da li su u ljubavi ili ne, to ne znam, sa Darkom imam druge teme ali svakako podržvam njegove izbore, najbitnije je da je njemu lepo. Njegovi ljubavni odnosi su njegova stvar - zaključio je Boža.

foto: Printskrin/Instagram

Kurir.rs/K.Đ/Pink.rs