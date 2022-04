BRUTALNA KAZNA! Stručnjak za bezbednost o NAJCRNJEM SCENARIJU za Darka Lazića: Ovo se izriče NAJGORIMA KAO ON!

Pevač je, naime, ponovo je naišao na probleme sa zakonom kada je u sredu vozio 117 kilometara na sat, a ograničenje je bilo 80. Takođe, pevaču je izmereno i 0,91 promila alkohola, a navodno je bio pozitivan i na droga testu.

Prof. Milan Vujanić, stručnjak za saobraćaj, istakao je da je Srbija po preseku bezbednosti u saobraćaju blizu EU.

- Srbija je u poslednjih 20 godina baš mnogo učinila. Od zemlje koja je bila 2 ipo puta ugroženija od EU, mi smo došli na prosek EU po bezbednosti u saobraćaju. Što znači da ne treba baš da budemo totalno nezadovoljni. Ovakvi primeri posebno od ličnosti poput Darka Lazića nisu dobri iz 1001 razloga - rekao je Vujanić u Pulsu Srbije na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Stručnjak za bezbednost je potom i naveo neke od kazna koje nisu uvedene kod nas, a koje bi vrlo verovatno bile izrečene Darku Laziću.

- Ono što mi nismo smeli da primenimo još 2009. godine je kazna kojom bi i Darko Lazić bio u dilemi da da li opet da vozi u alkoholisanom stanju. Kazna u Americi za one u alkoholisanom stanju bez dozvole je trajno oduzimanje vozila. Samo vam kažu napustite vozilo i uzmite lične stvari. Taj automobil se prodaje na javnoj licitaciji, a novac ide u fond za bezbednost saobraćaja. Kazna u Kanadi je upečatljivija, ali i gora. Ako je auto u vrednosti od preko 10.000 dolara i napravite neke od tih prekršaja koji su neprihvatljivi, od auta se pred vama napravi kockica pomoću prese i imate pravo da tu kockicu nosite kući. Zamislite nekog ko vozi maseratija ili lamburdžinija i to mu se desi. Mislite da bi ikada ponovili to - rekao je Vujanić.

foto: Nenad Kostić

Naveo je i kaznu zbog koje bi Lazić dva puta razmislio kako bi se ponašao za volanom.

- U svetu postoji kazna koju kod nas nismo uveli. To je suspendovanje vozačke dozvole sa zabranom polaganja. Ta kazna bi bila teško prihvatljiva bilo kome, ali ona se ne daje za bilo koji prekršaj. Morate da ponavljate prekršaje koji su neprihvatljivi. Ta kazna se izriče onom kome se kazne stalno izdaju, a on ne popravlja svoje ponašanje - rekao je Vujanić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:10 Darko Lazic izasao iz suda