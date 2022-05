BARBARA BOBAK UKANALINA DARKA LAZIĆA: Nismo se čuli od SKANDALA, i tako će da ostane! A tek kako je opisala BIVŠEG dečka

Pevač Darko Lazić prošle nedelje priveden je zbog brze vožnje u pijanom stanju, a tom prilikom mu je urađen i test na drogu koji je pokazao da je bio i pod dejstvom kokaina. Ono što je takođe privuklo pažnju jeste i raskid sa verenicom i koleginicom Barbarom Bobak koja otkrila da se od tog dana nije čula sa Darkom i da se više neće čuti.

- Nismo se od onda ni čuli ni videli i tako će da ostane. Ja nisam odgovarajuća osoba koja može da daje bilo kakvo mišljenje o tome zato što sam ja mnogo više emotivnije upletena nego drugi. Prosto nisam iznenađena što se desilo. Stvari će se promeniti ili ne. Ako mu je stalo do bilo koga osim sebe onda hoće, ako nije onda neće, nisam merodavna da to kažem, vreme će to pokazati - rekla je Barbara za Vikend Premijeru

