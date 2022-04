DARKU LAZIĆU PRETI ZATVOR OD 3 MESECA?! Pevač ponovo ide na sud jer duguje milione?! Ovo su detalji...

Pevač Darko Lazić nedavno je priveden zbog bahate vožnje, a bio je pozitivan na alkohol i kokain, a nakon ovog skandala navodno preti mu i zatvor od tri meseca zbog navodno neisplaćenih alimentacija bivšoj supruzi Ani Sević.

Naime, nakon što je Darko Lazić bivšoj supruzi Ani Sević navodno ostao dužan skoro dva miliona dinara za alimentaciju, pevačica je pravdu potražila na sudu.

Kako tvrdi izvor, Lazić se nekoliko puta sreo na sudu s bivšom suprugom, a nakon toga je usledila i presuda u njenu korist.

- Ana je sve ovo vreme imala razumevanja za Darka zbog raznoraznih situacija koje su mu se dešavale u životu. Od saobraćajke koja ga je umalo koštala života do porodičnih problema, pa sve do smrti njegovog oca, međutim, kada je shvatila da se on neće promeniti, rešila je da pravdu potraži na sudu i na taj način dobije novac od alimentacije koje je dugovao - kaže izvor.

- Lazić je dobio uslovnu kaznu od godinu dana i ako zakasni s alimentacijom samo jedan dan, ide u zatvor na tri meseca. Ovo je očigledno bio jedni način da se opameti i da shvati da ima ćerku prema kojoj mora da ispuni sve obaveze - rekao je izvor.

