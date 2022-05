POGLEDAJTE KAKO SE PROVODI ANASTASIJA KOD GUDELJE U ŠPANIJI: Pevačica se RAZGOLITILA, spustila šorts i pokazala brutalnu FIGURU!

Anastasija Ražnatović nedavno je bodrila dečka Nemanju Gudelja sa tribina, a novopečeni par je nakon utakmice odlučio da se opusti i uživa u lepom vremenu.

foto: Printscreen/Instagram

Pevačica je iskoristila sunčan dan kako bi "nabacila" boju, te se u dvorištu skinula u bikini i legla na travu.

Potom je pratioce obradovala i vrućim kadrovima u bikiniju!

Anastasija je pozirala ispred stakla u kojem se jasno videlo njeno vitko telo, a ona je spustila šorts i pokrenula lavinu komentara.

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, izvori bliski paru govorili su za Kurir.

- Porodica Gudelj je upoznala Anastasiju i oduševljeni su. S druge stane, Nemanja je samo jednom bio u Beogradu otkako su započeli vezu, i to jedan dan zbog obaveza koje je imao u reprezentaciji i nije stigao da upozna Ražnatoviće i Ocokoljiće. Ali to će učiniti krajem maja, kada dolazi u prestonicu. Znam samo da obožava Cecu. Iako je odrastao u Holandiji, on je uvek na zabavama poručivao njene pesme i ona mu je jedna od omiljenih pevačica. Nije ni slutio da će mu eto ona jednog dana biti tašta. Naravno, za sada je nezvanično, ali verujte, kako stvari stoje, vrlo je izvesno da će se čuti svadbena zvona. Nemanja je porodični čovek, bez skandala i mrlje u karijeri i životu, pa nemojte da se začudite da kroz nekoliko meseci na pevačicinoj ruci vidite prsten - rekao je naš sagovornik.

foto: Shutterstock, Instagram

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:09 Anastasija Ražnatović još jednom dokazala da je u vezi sa Gudeljom