BIVŠA PRIJA IZ BOSNE URNISALA KULIĆKE! Zolina majka o Miljaninoj trudnoći, otkrila da li joj je sin POGOĐEN i TUŽAN

Miljana Kulić pre tri dana saznala je da je u drugom stanju, a da će ona i Nenad Macanović Bebica postati roditelji, ukoliko ona odluči da rode dete. Iako je nekoliko puta pokušala da se zbliži sa Lazarom Čolićem Zolom, to se ipak nije završilo pomirenjem. Zolina majka Bosa se oglasila i otkrila kako gleda na Miljaninu trudnoću i otkrila da li misli da je situacija emotivno pogodila njenog sina.

- Ne bih komentarisala Miljaninu trudnocu, jer nema veze sa Zolom. Njega jeste možda pogodilo to saznanje, ali ne zbog toga što je trudna, nego zbog toga što ga je to podsetilo na prethodnu trudnoću, kad je uradila kiretažu, a on je bio protivnik toga... Slušala se Marija uvek kao i sad što će. Najveći blam i bruka toga svega je što jedna majka kupuje ko*dome i daje zetu da koristi dok joj j... ćerku. To je dno dna. Što bi rekao Đedović, da se obesiš na tu izjavu kad čujes. Miljana se nikad neće promeniti, to je jasno svima. Sve što sam rekla Zoli u pozivu iza toga stojim. Mnogo toga je dopustila sebi da vređa druge i radi morbidne stvari, dosta sam trpela - rekla je Bosa.

