DENIZ PROGOVORILA O PROBLEMU SA NARKOTICIMA! Slovenka se DROGIRALA po izlasku iz Zadruge, završila na LEČENJU! Otkrila šok detalje

Bivša rijaliti učesnica Deniz Dejm progovorila je o problemu sa drogom, pa se osvrnula na takozvane elitne prostitutke i dodala da ne podržava brzu vožnju Darka Lazića.

Ko se bavi prostitucijom u rijalitiju?

- Ne bih ja to nikada iznela za par hiljada pregleda koje neko ima. Ja nisam seljanka i mali sateliti koji izdaje tamo ljude samo da bi dobili malo bolji plasman.

Da li si bila sa Takijem u vezi?

- Taki i ja smo samo drugari, i ja ću to uvek tvrditi dok ne isplivaju dokazi, rekla je Deniz za Informer.

Da li ti se Taki žalio na ćerku?

- Maja mi se u zadruzi pokazala kao drugarica, ali me posle toga blokirala na Instagramu nije me još odblokirala, tako da ja sada odustajem od toga. Neću više da brinem o tome. Mislim da je nju blam da me ima na Instagramu zato što sam ja šatro švalerka od njenog oca.

Kako komentarišeš brzu vožnju Darka Lazića, da li podržavaš to što pevači voze brzo?

- Ja to ne podržavam, imala sam problem sa alkoholom i sa narkoticima. Trebao je samo da preuzme odgovornost.

Kada si se poslednji put drogirala?

- Imala sam neke momente posle Zadruge, tako da ja sam sada na lečenju, idem kod psihijatra.

