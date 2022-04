VOLIM GALANTNE MUŠKARCE KAO ŠTO JE ŠA! Deniz Dejm otkrila sve o zadrugarima: On je najveći FOLIRANT, a jedan par OSTAJE ZAJEDNO!

Deniz Dejm, bivša rijaliti učesnica, priznala je da voli galantne muškarce kao što je Nenad Aleksić Ša.

Ona je komentarisala i aktuelne rijaliti učesnike, kao i bežanja iz Zadruge.

"Strašno, mi tamo treba da budemo glamurozni, malo da se svađamo, malo erotike, a ne da bežimo", rekla je ona, pa se dotakla priča da je Nenad Macanović Bebica "bacio crnu magiju" na Miljaninog bivšeg dečka Lazara Čolića Zolu.

"Ja ne verujem u tu crnu magiju, nema Zola razlog da se plaši, neka se više plaši Miljane", istakla je Deniz.

"Milica i Mensur su baš dosadni, Mina i Mensur su bili zanimljivi, to je bilo iskrenije. Mensur ima svoje stavove, filozofske, mislim da će do kraja ostati sa Milicom iako ga ona najstrašnije ponižava", kaže Dejm i dodaje da ju je bilo blam da gleda kako Dejan Dragojević zamera Aleksandri što jede.

"Meni je blam što se svađaju oko hrane, pogotovu kada muškarac ženi brani da jede, to mi je strašno. Imala sam ja muškarca koji me najstrašnije uvredio kada sam se malo ugojila, to je degutantno", prokomentarisala je Deniz.

"Anđele mi je žao što se ponizila zbog Mateje. Mateja mi se ne sviđa, on je proračunat i nije iskren, uopšte mi se ne dopada. Možda bude neka ozbiljna priča da ga dovede do finala, ali on nije galantan, on je egocentrik. Volim galantne muškarce kao što je Ša", rekla je ona.

