OVO JE RAZLOG ZBOG KOG ZAISTA VOLIM ŽIVOT! Muzička zvezda emotivnom porukom završila neverovatnu koncertnu turneju!

Regionalna muzička zvezda pre dva dana pevala je u Novom Sadu pred prepunim Spensom dok je koncerntnim spektkalom sinoć spustila zavesu na “Drugu Stranu ploče”, kako kaže, bar za sada.

-Ulazim u muzičku „pećinu“ i konačno posle osam godina moj novi album ugledaće svetlost dana. Nadam se da ćemo uskoro na koncertima pevati i nove pesme. - poručila je muzička zvezda.

Neposredno pred početak koncerta okupljenim novinarima Marija je otkrila da je imala besanu noć, jer su utiscci sa koncerta iz Novog Sada bili veoma jaki.

-Moram da priznam da me euforija od novosadskog koncerta odlično prodrmala. Od poslednjeg beogradskog koncerta koji smo održali početkom aprila, napravili smo pauzu od nekih 30 dana, pa su me kompletna hala, emergija i ljudi potpuno oduvali. Doduše, očekivala sam to! 2019. smo imali koncert u Spensu koji ću pamtiti ceo život. – dodala je Marija.

Ovo je kako kaže posebno emotivno veče jer se sa ovim projektom bar za sada rastaje, a ujedno se zahvalila svim ljudima sa kojima je saradjivala a pre svega publici.

-Neko pametan je jednom rekao da su dve stvari u životu važne: kada se rodite i kada shvatite zašto. E vi ste moje zašto! Presrećna sam što ovakvi muzičari sviraju sa mnom. Moram vam reći da je sa mnom na bini preko 30 muzičara i da je ovo koncert u svakom smislu presedan. Hvala vam! - ovim rečima muzička zvezda završila je koncert.

Tokom koncertnih druženja Mariju su podržale brojne javne ličnosti dok su ove noći u prvom redu bili kolege iz žirija Aleksandar Milić Mili, Dragan Stojković Bosanac, pevačice Ana Sević sa suprugom i Edita, kao i voditeljka Marija Kilibarda.

Na samom kraju koncerta Bosanac je ustao i poljubio Mariju i čestitao na uspešnom koncertu.

