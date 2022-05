DARKO MI NIJE DIGAO CENU, NE ŽELIM DA SE SKRASIM PORED NJEGA! Barbara Bobak prvi put o svim detaljima RASKIDA sa Lazićem!

Bivša devojka Darka Lazića Barbara Bobak progovorila je o raskidu sa folkerom i istakla da se uopšte ne kaje zbog odluke da stavi tačku na njihovu vezu.

- Trenutno mi prija što sam sama. Odvikla sam se i od sebe i od veza. Prekinula sam s Darkom, ostavila sam sve to iza sebe. Glavni razlog raskida je taj što ja ne mogu da se posvetim ozbiljnoj vezi. Nisam spremna da se skrasim. Jednostavno mi treba sloboda, malo zezanja, malo da mogu da opustim mozak. Nisam trenutno za nešto ozbiljno, sada me samo karijera zanima - rekla je Barbara na početku i priznala da je lagala Darka kada mu je saopštila da joj treba pauza od njega i da je mesec dana pusti na miru:

foto: Zorana Jevtić

- Znam da sam rekla da ćemo pauzirati mesec dana, ali sada je konačno da nema ništa od pomirenja. Znam da njegova porodica o meni ima lepo mišljenje. Šta god da im treba, u po dana i noći, biću tu za njih. To što Darko i ja više nismo zajedno, nema veze s njima. Njegovu porodicu mnogo poštujem, tako će i ostati. Nas dvoje smo pod istim menadžmentom, deca smo iste kuće i nikad nećemo biti u neprijateljskim odnosima. Odrasli smo ljudi, nije u redu da se javno blatimo. Zatvorili smo temu naše veze, nastavljamo dalje, kao da se ništa nije desilo.

Barbara je dodala da joj je u vezi s folkerom najviše smetalo to što su svi komentarisali da joj je Lazić pomogao, kao i da bez njega ne bi dospela dovde.

- Najviše se digla prašina oko toga da je meni, navodno, Darko digao cenu nastupa. Cena mi je skočila kada sam izbacila prvu pesmu i kada su mi kaveri koje sam otpevala dostigli milione pregleda. Radim posao isto kao i mnogo veće zvezde od mene, a pristupačnija mi je cena. Darka nisam vodila ni na jedan nastup da bi moglo da se kaže da je veza neka u pitanju. Sve je zbog mene, sama sam sebi digla cenu. Jesu nas zvali često, ali to nema veze s time da sam ja preko njega dizala cenu. Kod mene na nastupima nema balada, čim izađem na binu, pravim atmosferu, dižem publiku na noge i to menadžeri klubova vide i zato me zovu - kaže pevačica i dodaje da sebe jednog dana vidi u punoj Areni, kao i da će joj uskoro izaći nova pesma:

foto: Printscreen/Pink TV

Kurir.rs/I.B/Republika

Bonus video:

11:22 Barbara Bobak progovorila o Darku Laziću