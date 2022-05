BARBARINI RODITELJI NEĆE DA ČUJU ZA DARKA Bivši TAST besan na Lazića, ćerku PREKLINJAO da ih spase BRUKE, a ovo par KRIJE od svih

Nakon što je Darko Lazić uhapšen zbog vožnje u pijanom stanju i kokaina koji mu je pronađen u krvi, napustila ga je verenica Barbara Bobak, a njeni roditelji zapretili su da će je se odreći ukoliko mu se vrati.

Kako izvor blizak paru navodi, pevačicini roditelji bave se ozbiljnim poslovima, zbog čega su besni i osramoćeni skandalom ćerkinog izabranika.

- Barbarin otac ima privatnu firmu za transport, a majka je medicinski radnik. Iako u startu nisu prihvatili njenu vezu s Darkom, ona im se klela da je ostavio alkohol i da nikada nije imao veze sa narkoticima. Taman što su krenuli da popuštaju i prihvataju tu vezu, dogodilo se hapšenje koje ih je potpuno dotuklo. Dok je Darko bio u pritvoru, majka ju je zvala i u suzama molila da raskine veridbu i spasi ih javne sramote - priča izvor, i otkriva da je Barbarin otac još teže podneo celu situaciju i zakleo se da će je se odreći ukoliko se pomiri s Darkom.

foto: Zorana Jevtić

- Njen otac je poštovan, vredan i radan čovek kog zna ceo Novi Sad. Zbog sramote ne izlazi iz kuće i nikome se ne javlja na telefon. Barbara je samo dan nakon hapšenja otišla u roditeljski dom i tada joj je otac jasno stavio do znanja da će biti mrtva za njega ukoliko oprosti vereniku. Pravdala se da nije znala da se Darko drogira, ali njen otac nije želeo da je sasluša, budući da je ona ta koja im se klela da su priče koje o njemu kruže lažne i da mu ih smeštaju bivše žene - navodi izvor, uz tvrdnje da novosadska pevačica krije od roditelja da je u kontaktu s bivšim i da planira da se pomiri s njim.

- Barbara i te kako zna da su njeni roditelji ovoga puta ozbiljni i da će joj zauvek zatvoriti vrata porodičnog doma ukoliko oprosti Darku, ali to joj očigledno nije dovoljno da prekine kontakt s njim. Čak je i pristala na to da se vide i razgovaraju o svemu što se desilo. To krije od porodice, a njemu je naglasila da nikome ne priča ništa. Pošto je upućen u situaciju u kojoj se našla zbog njega, primoran je da spusti loptu i radi sve da je vrati. Želeo je i da popriča s njima, ali je ona to izričito odbila uz objašnjenje da bi morala da krije vezu s njim od celog sveta i kada bi došlo do pomirenja - zaključuje izvor.

Barbara je samo nekoliko sati nakon Darkovog hapšenja priznala da je pokušala da ga spreči da pijan sedne u kola.

- To veče smo slabo bili u kontaktu, nije me zanimalo gde je. Pričali smo kada se vraćao nazad, molila sam ga da spava tamo gde je bio ukoliko je pio alkohol jer ja s tim nisam mogla da se nosim. U tom nekom momentu ga je zaustavila policija. Odgovor na pitanje o kokainu nemam, pošto ne znam ništa o tome - istakla je pevačica.

foto: Zorana Jevtić

kurir.rs/alo

