MALI SIGNALI! EVO KAKO KOMUNICIRAJU DARKO LAZIĆ I BARBARA NAKON RASKIDA: Ovo je dokaz da su i dalje u ljubavi?! (VIDEO)

Instagram profili Barbare Bobak i Darka Lazića poslednjih dana su pod posebnom lupom javnosti, a ono što je svima promaklo jeste da se njih dvoje još uvek prate na ovoj društvenoj mreži.

Nakon što je Darko uhapšen zbog bahate vožnje u alkoholisanom stanju i pod dejstvom narkotika, javnost je saznala i za raskid ovog popularnog pevača sa njegovom verenicom i koleginicom Barbarom. Dok je Lazić boravio u pritvoru, Bobakova je otkrila da je njihovom emotivnom odnosu došao kraj, kao i da nije iznenađena što je njenom bivšem pronađen kokain u krvi. Darko se nakon puštanja na slobodu nekoliko puta oglašavao za medije, ali nije spominjao i komentarisao raskid, već se posvetio pravdanju svog neodgovornog postupka.

Njegove izjave bazirale su se na to da mu je bilo teško zbog raskida, te da je iz tog razloga malo više popio, a jedino opravdanje za drogu koja mu je pronađena u krvi Lazić je pokušao da nađe u tome da optuži nekog da mu je sipao kokain u piće.

Nakon nastupa koji je imao u Cirihu, Darko je krenuo u svoj rodni Brestač. Vozeći se na suvozačevom mestu, on je pojačao pesmu od kolege Saše Matića "Prejako", a baš to je mnogobrojne pevačeve pratioce nateralo da pomisle da on još uvek pati za bivšom devojkom. Darko je u toku dana objavio nekoliko Instagram storija, a jedan od njih je takođe bio iz automobila u kom se čula pesma Baje Malog Knindže " Bivša ljubavi". Lazić je pevušio i nekoliko puta uzdahnuo dok se numera čula.

Čini se da je Barbara videla te pevačeve objave, pa je odlučla da odgovori tako što je i ona snimila video i objavila ga na ovoj društvenoj mreži. Bobakova je bila u prirodi za prvomajske praznike, a u jednom trenutku čula se pesma za koju je Peđa Vujić snimio kaver "Hej Nina, Nina". Vidno utučena, pevačica se snimala dok se ta pesma čula u pozadini, a ako je sudeći po njenoj objavi najviše ju je pogodio deo pesme "Nikad više mi pod istim krovom".

