BARBARA BRANI BIVŠEG DEČKA: Darko nikad nije bio u depresiji! Koleginica podelila ŠOK DETALJ, Bobakova stala na njegovu stranu!

Bivša devojka Darka Lazića Barbara Bobak tvrdi da on nikada ne bi digao ruku na sebe.

Pevačica je besna na Dušicu Grabović, koja priča da je folker one noći kada je uhapšen seo za volan s namerom da se ubije.

- Namerno je rizikovao život jer nije imao gde da spava te noći. Rekao da se posvađao sa Barbarom i da ne želi da ide kući... - izjavila je Dušica, na šta je Barbara burno reagovala: - Darko previše voli svoj život da bi sebi naudio. Nikad ne bi pokušao da se ubije. Obožava život i uživa u njemu, možda nekad i preteruje, ali to je on. Svemu se raduje kao dete i nikad nije bio u depresiji. Čak i kada mu je bilo najteže, nije gubio volju za životom - kaže Barbara.

foto: Zorana Jevtić

Pevačica priznaje da su ona i Lazić zajedno pili, ali tvrdi da se nikad nisu zajedno drogirali: - Mi smo stavili tačku na vezu, ali ostali smo u kontaktu. Viđaćemo se i dalje na nastupima i o njemu kao kolegi mislim sve najbolje. To što je uradio ne opravdavam. Mi jesmo pili zajedno, a što se narkotika tiče, sa mnom nikada to nije radio. Da li mi je to radio iza leđa, ne znam - priča Barbara.

foto: Nemanja Nikolić

