IGOR STAROVIĆ SE POSLEDNJI PUT POJAVIO NA TV PRE 7 MESECI: Pogledajte kako je tada IZGLEDAO i o čemu je pričao (VIDEO)

Pevač grupe "Divlji kesten", Igor Starović, umro je u 56. godini, nakon kratke borbe sa bolešću, a ova vest rastužila je mnoge.

U emisiji "Grand magazin", Igor je gostovao pre sedam meseci i to je njegovo poslednje pojavljivanje na televiziji.

Frontmen popularne grupe tada se prisetio velike ljubavi sa voditeljkom Draganom Katić, ali i o počecima benda "Divlji kesten".

"Dosta je priča čudna i duga. Niko iz tadašnjeg sastava "Divljeg kestena" se nije bavio muzikom, svi smo došli sa različiih strana. Nalazili smo se u podrumu, svirali. Kako god, to su bila užasna vremena, ratno stanje, ne volim da se sećam toga, a u tom ludilu je to bio beg. Mi smo se skupili i napravili bend", rekao je tada on, a onda se osvrnuo na Draganu.

- To je bilo zaista davno, jedva se i sećam ali Dragana je jedna divna osoba, sjajna dama, veliki drugar. Ta priča koja se dešavala sa nama je bila pre više od dvadeset godina, ali to se ne zaboravlja - prisetio se Igor tada i pričao o životu koji u mladosti nije bio lak, ali je bio lep.

-Svaki dan se nešto radilo, ako nema svirke onda su tu nastupi, ali bez obzira na to stvarno imam najlepša sećanja na nju - ispričao je tom prilikom Igor Starović i istakao da su okolnosti bile takve da nisu mogli da opstanu u emotivnoj vezi.

