RADA MANOJLOVIĆ I MILAN STANKOVIĆ PONOVO ZAJEDNO?! Obilaze MANASTIRE i ne razdvajaju se, dobili BLAGOSLOV, ovo su svi DETALJI!

Već izvesno vreme se spekuliše da su Rada Manojlović i Milan Stanković obnovili vezu. Kako mediji saznaju, nakon raskida đšestogodišnje veze sa Harisom, Rada se navodno vratila Milanu.

- Iako je pre 10 godina raskinula sa Milanom Rada je sa njim bila bliska sve to vreme. Sve češće svađe i nesuglasice sa Harisom dovele su je do toga da se zapita da li je on pravi muškarac za nju. Rada je sve češće počela da se čuje sa Milanom. Zajedno su počeli da obilaze manastire i Rada je shvatila da je uz Milana mnogo spokojnija i srećnija jer imaju isti pogled na budućnost - kaže izvor za "Star", a prenose mediji i dodaje:

foto: Damir Dervišagić

- Shvatila je da treba da ostavi Harisa, koji je postao sve sebičniji.

Rada Manojlović i Milan Stanković navodno su ponovo zajedno, ali su ovoga puta odlučili da o svojoj romansi ćute.

- Pre dve nedelje zajedno su posetili jednu crkvu u Beogradu, tamo su popričali sa sveštenikom koji im je dao blagoslov. Posle njihovog tajnog pomirenja Rada je istinu rekla samo sestri i svom ocu. Tata joj se mnogo obradovao, on je uvek pričao kako je Milan pošten dečko i kako bi voleo da se Rada uda za njega - kaže izvor i dodaje:

- Harisa nikada nije prihvatao i doživljavao kao budućeg zeta. Nije mu se dopadalo to što je odbijao da dođe kod njega u Četereže i što su se njegovi roditelji stalno mešali u njihovu vezu, kao da im Rada nije dovoljno dobra.

foto: Marina Lopičić

Kurir.rs/Star