UČESNICA ZADRUGE OTKRILA NAJVEĆU TAJNU PORODICE PERIŠ: Evo zašto su pokojni Matej i njegovi najbliži vezani za MISTERIOZNI BROD

Veliku pažnju javnosti zaintrigirala je ispovest bivše učesnice "Zadruge" Olje Ajnfalt Mihovilović (59), poznatijom kao Olja Vampirica, o, kako je ispričala, "nežnom prijateljstvu" koje je godinama gradila sa Splićaninom Matejem Perišem, čiji je nestanak 1. januara 2022. godine u Beogradu na noge digao ceo region.

Matejevo beživotno telo pronađeno je u reci više od pet meseci kasnije, 18. maja, a u svom rodnom mestu sahranjen je 23. maja u svom rodnom mestu. Olja je jednom prilikom istakla da je poslednji put, kada se čula s Matejem, s njim razgovarala ponovo o brodu "Bakar", pored kog se fotografisala, jer je za njega emotivno vezan. Tajnu ove priče otkrila je u razgovoru.

- Tokom naše poslednje koverzacije slikala sam se kod broda "Bakar" i poslala mu slike, jer mi je ranije pričao da taj brod za njegovu porodicu ima posebnu sentimenatalnu vrednost. Brod je plovio sa otoka Visa prema Splitu... Kada sam ga pitala, ispričao mi je da se njegova baka, očeva majka, porodila baš na tom brodu, da su je tamo uhvatili trudovi. Goran Periš, Matejev otac je rođen na tom brodu, baš na moru, kaže da i kod kuće imaju slike tog broda i da je to za njih nešto posebno, da im to mnogo znači. On je sada rashodovan, ne koristi se, izložen je kao eksponat u Pomorskom muzeju u Splitu - započela je priču Olja.

Kako kaže, za Mateja će je uvek vezati najlepša sećanja.

- Čula sam u Splitu neke negativne komentare, zbog čega sada ja pričam o njemu, šta iznosim... Ja, zaista, o tom dečku nikada nijednu ružnu reč nisam rekla, već samo najbolje. Opet ponavljam, bio je vedar, inteligentan, poseban i drag, ništa loše za njega nema šta da se kaže. I taj naš odnos... Njemu je bilo jasno da tu ne može ništa više od druženja, prijateljstva biti. Nego, bio je radoznao, znatiželjan po prirodi, sve ga je to interesovalo, jer ovde moji performansi su jako zapaženi i primećeni. To je njemu bilo interesantno i tako smo krenuli u druženje - prisetila se ona.

Na sahrani Periša, koji je život tragično okončao u 27. godini, nije bila.

- Nažalost, nisam bila u zemlji kada je sahranjen. Videla sam i onaj ispraćaj na rivi, da sam bila tu, svakako bih došla da se oprostim od njega. S njegovim roditeljima, inače, nemam kontakt, nisam ih nikada upoznala, pa im nisam ni izjavila saučešće - ispričala je Olja za Pink.rs.

