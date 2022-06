RASKINULI FRAN PUJAS I ELENA KITIĆ! Bivši zadrugar progovorio o odnosu sa ćerkom Mileta Kitića: Ne viđamo se više...

Foto: Printscreen/Magazin In, Shutterstock

Fran Pujas nakon što je ispao iz rijaliti programa "Zadruga 5" oglasio se i otkrio šta misli o zadrugarima i njihovim odnosima u Beloj kući, a onda je šokirao priznanjem da je raskinuo sa Elenom Kitić.

Kako si, da li si se privikao na život van Zadruge?

- Iskreno, još se oporavljam, katastrofalne su scene u kući. Treba sve to doživeti i preživeti. Još se nisam skroz oporavio, sumnjam da ću se brzo oporaviti - rekao je Fran.

Šta te je šokiralo po izlasku iz Bele kuće? Da li si imao vremena da pogledaš neke situacije između zadrugara?

- Šokirali su me Dalila i Car, onda Gruja i Mima, to su mi dve najkatastrofalnije teme. Nisu normalni, ne želim da gubim vreme i pričam o njima, ukratko - nisu normalni! - istakao je Pujas.

Đedović je rekao da Car nikada neće oprostiti Anđela Dalili, kao što nije tebe Mini i da će Dragojevićka proći isto kao Vrbaški prošle godine?

- Što se toga tiče, slažem se 100% sa Đedovićem. Mislim da će Car završiti sa njom čim izađu iz "Zadruge" - poručio je Fran.

Da li si se čuo sa Davidom Dragojevićem? Prošlog puta niste stigli da se vidite, a u međuvremenu je došlo do pogoršanja odnosa između Dejana i tebe?

- Nismo. Pretpostavljam da je to bilo zbog onih sukoba sa Dejanom. Ja mislim da nisam direktno ulazio u sukobe sa njim. Dejanu želim sve najbolje, ali je ispao loš prema nama. Ja sam naravno zauzeo stranu Marka i Sandre, to su mi prijatelji, iako sam sve vreme bio super sa Dejanom - odgovorio je on.

Kada si prošli put napustio "Zadrugu", potvrdio si da ste ti i Elena Kitić i dalje u vezi. Kakav vam je odnos sada?

- Ne viđam se više sa Elenom, nismo zajedno i to je sve što mogu da kažem - zaključio je Fran.

