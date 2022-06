SANDRA ČAPRIĆ ISKOPIRALA MAJU OD GLAVE DO PETE! Marinkovićeva se oglasila i brutalno je PECNULA, pa spomenula Darka Lazića! (FOTO)

Fotografije pevačica Sandre Čaprić su pokrenule lavinu komentara gledalaca "Zadruge", koji su je optužili da je u poslednje vreme opsednuta svojom ljutom suparnicom, inače bivšom cimerkom iz "Zadruge", Majom Marinković.

Sandra je, naime, za svoj rođendan obukla identičnu haljinu koju je čak dve godine ranije ponela Maja, a kao da to nije bilo dovoljno, izabrala je isti donji veš, pa čak i cipele.

Tim povodom oglasila se Maja za Pink.rs koja kaže da se na takav potez ne bi odlučila, za razliku od Čaprićeve.

- Što se tiče Sandre Čaprić, mislim da je naš "medijski rat" nastao bespotrebno, i ja nisam bila inicijator toga. Videla sam to na društvenim mrežama, ja iskreno to ne bih uradila, ali ne osuđujem nikoga, svesna sam toga da mnogi žele da izgledaju kao ja, to znači da ti se neko divi.

Sandra je na svoj rođendan Maju čak i pozvala putem pripadnika sedme sile, međutim Marinkovićeva se nije pojavila.

- Videla sam poziv, nisam se javila jer smatram da nemam šta tu da tražim, ali sam je srela kod zajedničkog prijatelja na žurki i čestitala joj. Ipak sam ja dobar čovek, ali to ne znači da ću se družiti sa nekim, to je bio slučajni susret. Ja nikome ne želim loše. Smatram da svako u životu govori o sebi.

Nedavno su veliku pažnju na Instagramu privukli snimci Maje Marinković i pevača Darka Lazića iz noćnog provoda. Odmah su krenule spekulacije da su otpočeli romansu, međutim Marinkovićeva to demantuje:

- Mi smo prijatelji, vec sam to komentarisala, družimo se. Upoznali smo se ranije na nekom snimanju, ali nismo bili toliko bliski. On je dobar lik i super ortak. A to što ga bivše žene pljuju, ulazim u to, to su ipak privatne stvari njihove i ja se u to ne mešam.

