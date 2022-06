NUĆI JE PREDOBAR FRAJER, ALI JE NAJBOLJI ŠMEKER ACA LUKAS: Atina Ferari razvezala jezik o pevačima, jednog odlično ZNA

Starleta Atina Ferari prokomentarisala je muškarce sa javne scene.

Atina Ferari otvoreno govori o estradnim temama i likovima sa naše scene u koje je veoma upućena, ali nije znala ko je Igor Panić Nucci. Starleta je na svom Instagramu pohvalila izgled ovog repera.

- Drugari, trenutno se nalazim u Sremskoj Mitrovici, htela sam da vam kažem jednu stvar. Ja već dugo znam kao i svi vi ko je pevač Nucci, slušam njegove pesme, na svim žurkama su dobro poznate i uz njih se veselimo. Međutim, ono što je jako bitno je da nisam nikad obratila pažnju kako Nucci izgleda, koji je njegov fizički izgled i onda mi je drugarica pustila spot i videla sam njegovu facu, i ja sam se zaljubila - rekla je Atina na Instagramu.

- Pa iskreno, ne bih mu oprostila (smeh). Ali mi je pobeda što sam ja tek skoro videla kako dečko izgleda. Bez obzira što znam njegove pesme, slušam tu vrstu muzike.

foto: ATA images

- Dobar mi je Nući frajer, jako dobar, mada najbolji šmeker mi je Aca Lukas. Ja bih to probala. Lukasa znam, i to odlično! Dobri smo - ističe Atina, a na pitanje da li to znači da je bilo nečeg više od prijateljstva između nje i Ace, ona nam je odgovorila:

foto: Nenad Kostić

- Znači da je mnogo dobar lik i za njega veliko poštovanje.

Atina Ferari poznata je kao igračica, učesnica rijalitija "Parovi" i snimila je nekoliko pesama.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Republika

Bonus video:

03:39 OVO SU DVE NAJVEĆE TAJNE CECINE KARIJERE Mili otkrio kako je pevačica uspela da istera svoje OTKRIO SVE O VIŠEGODIŠNJOJ SARADNJI