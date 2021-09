HTEO JE DA MI STAVI RUKU U GAĆE NASRED NASTUPA, ON JE PERVERZNJAK! Atina Ferari iznela skandalozne detalje o pevaču!

Starleta i bivša učesnica rijalitija "Parovi", Atina Ferari otkrila je da je doživela veliku neprijatnost na jednom nastušu.

Naime, ona tvrdi da je u jednom hotelu u Smederevu zajedno sa Mikijem Mećavom zabavljala publiku, a on joj je tom prilikom gurnuo ruke u donji veš.

foto: Printscreen

- Mikija znam otkako sam kročila na estradu. Odmah sam i od koleginica i od kolega čula da on više voli onu stvar nego hleba da jede. Bukvalno je čovek bolesno opsednut vaginom. Jedne noći u bašti hotela u Smederevu nastupali su Miki i još dva pevača, a ja sam bila gost iznenađenja. Nakon prvog bloka sela sam za sto i tada me je Miki povukao za ruku da sednem baš pored njega. Ja sam pristala jer mi, naravno, ni na kraj pameti nije bilo šta perverznjak namerava. Ipak su svuda oko nas sedeli gosti hotela - rekla je Atina, a onda je opisala i kako je Mećava konkretno počeo sa muvanjem i da je bio prilično navalentan.

- Odmah je krenuo sa pričom da sam lepa, da se izdvajam od drugih, te da bi mogao da me vodi na tezgama širom Evrope jer on nastupa u fulu... Ja sam sve to s osmehom ispratilapošto sam se, iskreno, takvih priča mnogo naslušala, a sve su imale pozadinu i ishod kao i Mećavina. U jednom trenutku, spustio je ruku na moje koleno i zavukao je ispod stoljnjaka. Bila sam šokirana! Totalno sam se izgubila! Sklonila sam nogu u strani i pitala ga u čemu je njegov problem, a on mi je, mrtav hladan, sa poluosmehom na licu rekao "Pa malo sam hteo da se igram, opusti se! Niko ne vidi...". Ostala sam bez teksta! Ladno je perverznjak hteo da mi stavi ruku u gaće - ispričala je Atina, kojoj je Miki kasnije navodno nudio prevoz do Beograda, ali je ona to odbila.

foto: Ana Paunković

Kurir.rs/I.B/Star

Bonus video:

00:24 SOFIJA I LUKA SINU ALEKSEJU GALA PROSLAVILI PRVI ROĐENDAN: Tamburaši, baloni, PERJE, mama na LJULJAŠCI, a tu je i KONJ (VIDEO)