VODITE ME KUĆI, NEĆU DA UMREM OVDE! Miljana Kulić DIVLJALA u Turskoj, pravila haos u BOLNICI, zavala NJEGA da je smiri

Miljana Kulić otputovala je prošle nedelje u Tursku kako bi u jednoj tamošnjoj privatnoj klinici operisala želudac, a sa njom su krenuli majka Marija, ali i dečko Nenad Macanović Bebica.

"Miljana je prvih nekoliko dana bila iznenađujuće dobra. Sve je slušala, išla na preglede, radila analize, međutim, kako su dani prolazili sve se iskomplikovalo. Ona je dobila tešku prehladu. Iako su je lekari odmah stavili pod terapiju, ona se sporo oporavljala i jako nervirala. Pored dobre volje lekara i truda koji su uložili, Miljani su otvoreno saopštili da bi operacija u ovom trenutku mogla da joj ugrozi život. Nju je to prestravilo. Miljana je ionako stalno zapitkivala o mogućim komplikacijama i o svemu što može da joj se desi. Džabe su je i Marija i Bebica tešili i ubeđivali da će sve biti kako treba, ništa nije pomoglo. Imala je razne napade, paniku, one njene bubice, plakala da hoće kući, obećavala da će da drži dijetu, da će slušati majku. U nekoliko navrata je zvala i Darka Lazića da ga pita kako je on prošao i zašto je njegov otac umro posle te operacije", priča izvor Sveta.

Mislim da je njoj zapravo laknulo kada su lekari saopštili da ne mogu da joj urade operaciju jer trenutno nije bezbedno. Rekli su joj da tek za dve nedelje dođe jer je toliko vremena potrebno da se prehlada sasvim sanira i da je bezbedno uvedu u anesteziju.

