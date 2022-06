ODBILA SAM INTERVJU SA RASELOM KROUOM: Biljana Obradović otkriva tajne razgovora sa svetskim zvezdama

Biljana Obradović TV lice i novinar u poslednjih 25 godina intervjuisala je najpoznatije glumce i umetnike iz svetske kinematografije i A listu holivudskih glumaca. U njen C.V su upisani i Anđelina Džoli, Vudi Alen, Dejvid Linč, Ben Aflek, Nikol Kidmman, Kijanu Rivs, Silvester Stalone, Vin Dizel i drugi.

U korak sa svetskim premijerama, Biljana nam je donela intervjue sa glumcima iz trećeg nastaka filma "Svet iz doba Jure", rediteljem Kolinom Treverovim, Vendom d Vajs i Mamaduom Atijem, kao i novim likom u legendarnom nastavku "Top Gun Macerick 2", Džej Ellisom. Nažalost, umesto jedan na jedan intervjua u Los Anđelesu, zbog pandemija kovida i globalne recesije sve više se uvode intervjui preko Zum aplikacije.

Biljana je na početku razgovora otkrila koliko to menja njen odnos prema intervjuima.

- Nisam fan Zum intervjua i digitalnih medija uopšte, ali se jednostavno moramo usled pandemije i svetskih tendencija prilagođavati situaciji u svetu. Pre dve godine sam čak odbila intervju sa Raselom Krouom, jer su mi ga ponudili kao i svima preko Zuma. Bila sam ubeđena da će doći ponovo vreme da sediš preko puta sagovornika i jednostavno stvoriš tu hemiji na setu koju ne možeš ovako. Izgleda da sam pogrešila - smatra ona i objašnjava šta je drugačije:

foto: Damir Dervišagić, Profimedia

- Pa jednostavno sve. Prvo ne putuješ, drugo nema te hemije, nemaš tu privileguju da ih vidiš uživo i drugarski proćaskaš, a uz to i imaš milion tehničkih zahteva koje ti produkcija nametne sa njihove strane. Vreme je uvek kao i do sada ograničeno, oni ti pošalju video zapis dve kamere u njihovom formatu, nakon kontrole i sa strogim spiskom kada i gde emitovati.

Intevjui i nepredviđene situacije

- Ja sam intervju sa rediteljem Kolinom Trevorovim i Kris Pratom radila u Parizu 2015. godine, ali kako će to pored "Top Gana" sada biti najveći filmski hit, odlučila sam da ako ne mogu da ih pobedim, da im se pridružim. (smeh), i posle naravno stroge selekcije uradim Zum intervjue. Međutim nisam dobro pogledala vreme intervjua i razliku u vremenu, pošto sam ja bila u Beogradu, a oni u Los Anđelesu, pa sam 11 PCF time (vreme u Americi) shvatila kao vreme u Beogradu i čekala sigurno dva sata u čudu, prepodne, što se ništa ne dešava, već sam stalno u “junket waiting roomu” .Tek kad sam pozvala producente sa pitanjem, shvatila sam da nisam dobro pogledala to ispisano malim slovima i da mi je intervju osam sati kasnije zbog razlike u vremenu. Tog dana sam imala i utakmicu, pošto sam portparol Partizana, pa sam se onda u noćnim satima vratila da od 20 sati do 23 sata radim intervjue. Iskreno,bilo je poprilično naporno ostati svež i skoncentrisan na pitanja u 22:30, ali to je izazov ovog posla - kaže ona.

foto: Skip Bolen / AFP / Profimedia, Privatna Arhiva

Obradovićeva objašnjava da li će biti intervjua jedan na jedan:

- Ima ih, kada je reč o velikim šou programima u Americi, ali mislim da će Zum intervjui biti sve više budućnost, jer se tako umanjuju i produkcijski troškovi, a ja sam neko ko uvek želi da ostane na vrhu i bude među najboljima. Nisam oduševljena, ali ako ceo svet tako radi i velike kuće, šta da radimo. Uzmi ili ostavi.

Svet iz doba Jure i Top Gun:nekad i sad - Mislim da su društvene mreže ubile tu ekskluzivnost koji su intervjui nekada imali, jer sada svetske zvezde možete videti u svim izdanjima na njihovim profilima. Drugo, mlade generacije kod nas, nažalost, nisu toliko upoznate sa blokbasterima, već više prate rijaliti, tiktok zvezde i serije na platformama. Ipak, ko radi zna koliko je teško doći do svih tih ličnosti iz jedne zemlje kao što je Srbija, jer jednostavno nismo tržiste. "Top Gan Maverik" je na otvaranju u Americi zaradio 134 miliona dolara. Stoga je važno da naša publika zna da i dalje postoje osobe koje se evo preko dve decenije trude da donesu A listu glumaca u našu zemlju i da mladi imaju u ponudi i druge sadržaje. Kod nas su mnogo popularniji domaći filmovi i to naravno treba podržati!

Džej Ellis i "Top Gan" - Džej Ellis je negde i naš zet, jer je partner naše Nine Seničar. Ninu znam više od 15 godina, snimale smo mnogo intervjua i priloga dok je živela u Italiji, jer je tada i sada tamo istinska zvezda. Kada se Nina pojavi na nekom mestu, nastane pravi haos među fotoreporterima i tv kućama. Džej Ellis je u Americi bio poznat i po HBO seriji “Nesigurna”, "Uvod u Anatomiju", "Soba za bekstvo", dok mu je ova uloga u "Top Ganu" donela enormnu popularnost u Americi. Vrhunski profesionalac, izuzetan sagovornik i veoma prijatan, to je opšti utisak. Nadam se da ćete uživati u svim Tv intervjuima i da ćete provesti lep vikend u našim bioskopima uz "Svet iz doba Jure" i "Top Gun".

