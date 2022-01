OVO VIŠE NEMA NIKAKVE VEZE SA EKOLOŠKIM PROTESTIMA: Obradović i Kojičić oštro o novim BLOKADAMA PUTEVA

Država je dala zavidnu finansijsku pomoć građanima u godini iza nas, a da nas lepe vesti očekuju i u 2022. stiže potvrda već ovog meseca. Svih 1.700.000 penzionera od januara čeka linearno povećanje penzija od 5,9 odsto dok će u februaru svi penzioneri dobiti i novčanu pomoć od po 20.000 dinara.

Na trenutna politička dešavanja, ali i na nastavak ekoloških protesta koji su najavljeni za danas osvrnuli su se u Jutarnjem programu Biljana Obradović, politička analitičarka i Dragoljub Kojičić, politički filozof.

- Kada govorimo o protestima, to nisu bili nikakvi ekološki protesti, nego politička ekologija. Oni su izašli sa jednim, pa izašli sa jednim, drugim, trećim... zahtevom. Važno je da građani Republike Srbije znaju da su sve informacije javno dostupne - kaže za Kurir politička analitičarka Biljana Obradović.

Politički filozof Dragoljub Kojičić smatra da je na delu ekstrapolacija.

- Pamtim kad sam kao student bio u Parizu. Pored Sene su se prodavale knjige, bilo je tu priručnika za političku akciju, a zvali su se i priručnici za subverzivnu političku akciju. To je nešto što se u politikologiji zvalo ekstrapolacija. Kad ste vi mnogo mala stranka, a imate mnogo veliku želju da dođete na vlast, imate silnu želju i pretenzije. Oni izvuku jedan problem koji je realan. To se ekstrapolira i istrgne iz svega. To generiše jedno širo zadovoljstvo - kaže Dragoljub Kojičić, politički filozof.

Podsetimo, najavljeno je i povećanje plata radnicima u javnom sektoru, pomoć zdravstvenim radnicima do kraja januara, a lepe vesti stižu i za buduće roditelje ili one koji odluče da prošire porodicu.

Tu su i vaučeri od 5.000 dinara za putovanja unutar zemlje.

