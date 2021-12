PREDSEDNIK SRBIJE: Što se ekologije tiče, sva 3 zahteva su ispunjena, ostali su, jasno je, politički! VEČERAS U NIŠU O CENI STRUJE

NOVI SAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je posle svečanog postavljanja kamena-temeljca za izgradnju nove japanske fabrike u Novom Sadu odgovarao na pitanja novinara, a među prvima bila su ona na temu ekologije, najavljenih blokada i protesta.

- Što se ekologije tiče, dobili smo 3 zahteva i svi su ispunjeni! Ostali su, svima je jasno, politički - rekao je predsednik Vučić dodavši da su ispunjavana i politička izvoljevanja poput onog da ne platite 30 dinara takse za podnošenje narodne inicijative. Dodao je i da neće dozvoliti da ga neko ucenjuje.

- Mi smo zahteve ispunili. Slušao sam narod, i narod u Gornjim Nedeljicama koji su direktno ugroženi. A šta kažu političari, za to nisam zainteresovan", rekao je Vučić i dodao da je prihvatio i one zahteve koje je smatrao političkim hirovima, poput pitanja takse i perioda za ponavljanje referenduma.

"Sad i to nije dovoljno? To samo pokazuje kakav politički nos sam imao i to je ono što sam jasno rekao u sredu, kada sam se obratio javnosti", rekao je on.

Odgovarajući na pitanje o sukobu dve struje Srpske napredne stranke u Vojvodini, Vučić je rekao da svi imaju obavezu da rade u interesu gradjana i da je bolje i za njih i za građane da to što pre razumeju.

"A ako ne razumeju, tražićemo nova rešenja, nema tu velike filozofije", rekao je Vučić i dodao da ga lično ne zanimaju međusobni odnosi gradskih i pokrajinskih struktura.

Vučić je dodao da ne zna ništa o takozvanoj neformalnoj kovid zoni u Kliničkom centru Vojvodine i rekao da su se njegovi roditelji od korone lečili u Kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa.

Nemam problem da priznam politički poraz - Moja sujeta nije kao kod nekih drugih političara koji ne umeju da priznaju ni svoje poraze ni svoje greške. Ja ne mislim da mogu da budem poražen od naroda a u političkom smislu nemam problem s tim... Biti poražen u politici nije ništa strašno već uobičajeno u svim demokratijama sveta... Ja sam priznavao politički poraz kad sam gubio za 1.000 glasova... Važno je da ja ne porazim građane, važno je da radim za narod, za građane to je ono što je važno - rekao je predsednik dodavši da se ceo život spremao da radi i gradi i da mu je to san. Da li Đilas i njegovi pobeđuju? - Ja sam siguran da imaju velike šanse, siguran sam da u uslovima jezivih medijskih pritisaka i spolja i iznutra, društvenih mreža i atmosfere u rezultatima više nisu važni a nijednu vest danas za mene niste imali za ovu fabriku... A kakva je ovo vest za Srbiju - dodao je on dodavši da nikom ne zamera ali da je izgleda takvo vreme. Podsetio je i da je otvoreno čak 8 novih fabrika i da su to stvari koje su važne. O izborima - Sve će se videti na izborima, 3. aprila, kad se prebroje glasovi, rekao je predsednik te dodao da čvrsto veruje da ljudi cene rad, trud, marljivost, poštenje a ne lopovluk, dodao je predsednik.

Na početku obraćanja naglasio je da je današnji početak izgradnje fabrike velika stvar za Novi Sad, Srbiju i Vojvodinu, te naglasio da je budžet Grada Novog Sada sada 300 miliona evra a da je pre samo desetak godina bio 120.

- Po tome se vidi koliko je Srbija napredovala - rekao je predsednik i dodao da je i budžet Beograda nekada bio 500 miliona, a sad je milijardu i 300 miliona evra.

O struji i gasu

Predsednik je danas u Novom Sadu rekao da već žuri za Niš i da će večeras s predstavnicima javnih preduzeća iz te oblasti razgovarati o ceni struje koja je sve veća i veća.

On je pomenuo i cenu gasa i dodao da ne može da veruje da to nekog ne može da interesuje jer je razlika u ceni tolika da zemlje samo na dnevnom nivou gube po milion dolara.

O SNS

Izjavio je i da više nema potrebe da bude na čelu Srpske napredne stranke, jer su i "oni od njega umorni u prethodnih 10 godina". Osvrnuo se i na Zakon o eksproprijaciji. "Sujeta, ingerencije... Ljudi su ubacivali na primer u Zakon o eksproprijaciji neke nepotrebne stvari da bi se oni pitali", rekao je Vučić na otvaranju početka radova na Izgradnji fabrike električnih motora japanske Nidek korporacije u Novom Sadu. "Ljude zanima da žive bolje, ne zanimaju ga odnosi u stranci", dodao je on.

