SLOBA RADANOVIĆ PROGOVORIO O PRINOVI: Otkrio da li je njegova supruga Jelena u DRUGOM STANJU! (VIDEO)

Pevač Sloba Radanović na svadbeno veselje Đanijevog sina Miloša došao je u pratnji svoje supruge Jelene. On je na samom početku priznao rade li on i Jelena na prinovi.

foto: Nemanja Nikolić

"Reći ću vam kada bude vreme. Nije trudna, koliko ja znam - rekao je Sloba, koji se potom osvrnuo na činjenicu da njegove kolege sve češće objavljuju albume, što prethodnih godina nije bio slučaj.

"Čuo sam Miličin album. Drago mi je što su pevači odlučil ida masovnije izdaju albume. To je nešto što ima dušu, ljudi koji znaju da pevaju bi trebalo to da rade, ustvari. Čuo sam njen album, sve su pesme kvalitetne. Ona je osoba koja mnogo ulaže u sve to, mnogo mi je drago zbog nje. Volim kad vidim da nekom kolegi lepo ide, da vidim da se posvećuje svojoj karijeri - istakao je Sloba, koji je prokomentarisao glasine da je album Kije Kockar, njegove bivše supruge, "propao".

"Nisam čuo, iskreno da kažem, nijednu pesmu. Mnogo radim, baš slabo sam u poslednje vreme čuo. Nisam stigao da poslušam".

Na pitanje kako komentariše navode da je njegova supruga Jelena nekada bila njegov fan, te da je vodila njegove fan stranice, Radanović kaže:

"Ti koji su to pisali uskoro će da plate, pošto će dobiti tužbu za laži i klevete - poručuje Sloba, koji je potom odgovorio i na pitanje novinara kako su on i Jelena doneli odluku da im venčana kuma bude devojka koja je nekada bila okoreli fan njegove ljubavi sa Lunom Đogani, u vreme trajanja prve sezone "Zadruge".

"To je skroz druga stvar. Eto, odlučili smo se da nam ona bude kuma - poručio je Sloba.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/M.M./A.D.

Bonus video:

04:42 Sloba Radanović progovorio o prinovi