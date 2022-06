VIKTORIJA NIJE OTIŠLA NA ABORTUS! Sve zakazala, pa odbila da ode u bolnicu nakon MONSTRUOZNOG poteza Osmakčićeve porodice! (VIDEO)

Viktorija Mitrović imala je zakazan abortus, na koji se ranije odlučila, ali je ipak rešila da ne ode.

Naime, ona je danas trebalo da uradi kiretažu u jednoj beogradskoj klinici, što je izjavila tokom sinoćne emisije "Pretres nedelje".

Ona do samog kraja emisije nije bila sigurna da li će abortirati ili će roditi dete koje joj je u Zadruzi napravio Marko Osmakčić.

Naime, Marko je izašao iz rijalitija zbog smrti oca, informacije koja se ispostavila kao lažna, i na taj način je zajedno sa svojom porodicom obmanuo javnost.

Iako je sinoć u razgovoru sa Filipom Carem rekla da od danas od 8 ujutru, tačnije 6 sati pre operacije, ne sme ništa da jede, Viki ipak nije otišla na abortus.

U prilog tome govori činjenica da je u popodnevnim satima kada je trebalo da bude na operacionom stolu, uhvaćena u rijalitiju, a svoj stav vezano za trudnoću je iznela u rijalitiju:

- Ja smatram da svako ima svoje mišljenje i svoj stav, na mene to ne može da utiče. Devojke koje su mlade i nisu imale decu mogu da popričaju i tako dalje, ja sam svesna šta treba da radim. Ja ću poraditi na tome, koliko je to moguće. Probaću da se sredim za ova dva dana, ići ću kod psihijatra da me on saluša. Ja sam osoba na koje ne utiče tuđe mišljenje. Da li ću ja usvojiti mišljenje ili neću, to je do mene. Ja smatram da je najbolje da ja sama donesem odluku. Danas nisam otišla kod lekara, ja sam ostavila to da prenoći. Moji su i za i protiv. Naravno da mi je bitno mišljenje nekog ko već ima decu. Ja sam rekla da ja nisam za taj abortus. Ostavilo bi posledice i kod mene kući. Marko meni nije neko ko je bio prolazna stanica. Ja sam sa njim svašta prošla, ja sam se zaljubila i zavolela ga. Nisam ja neko ko gasi emocije kako on hoće. Ja bih svu ljubav prebacila na to dete. Ja Marka puno volim, da ga ne volim, ja mu ne bih prelazila preko nekih stavri. Mislim da je sve što je govorio, da je to istina i to u besu da izgovara. Ja se sa njim ne bih pomirila jer smatram da bi se napolju desile mnogo gore stavri. Ja kažem da je meni krivo što Marko gleda toliko u svog oca. Danas je 21. vek, nema tu pravila. Meni je krivo što ja nisam mogla da spoznam da li mene Marko hteo da zaštiti ili nešto drugo. Ne opravdam ga, ali samo kažem da mi je krivo kada sam ja saznala da sam ja trudna on da je napravio haos i bio je protiv toga. Ja njega ne opravdavam. Ja kažem da odluka o trudnoći nema veze sa Markom. Ja sam zavolela monstruma i moja je to greška - pričala je Viki, koja danas nije otišla na kiretažu.

Kurir.rs/I.B.

